Estados Unidos vs Bélgica hace historia: logra la mayor audiencia de un partido de futbol en EE.UU.

La Copa del Mundo 2026 continúa rompiendo marcas fuera de la cancha. Además de la asistencia registrada en los estadios, el torneo también ha alcanzado cifras históricas de audiencia en televisión dentro de Estados Unidos, con registros que no tenían precedente para un partido de futbol en el país.

La ronda de octavos de final dejó dos de las transmisiones más vistas de la historia. Primero fue el duelo entre México e Inglaterra, que estableció una nueva referencia para un partido mundialista sin la selección estadounidense. Sin embargo, esa marca duró poco. La eliminación de Estados Unidos frente a Bélgica terminó por convertirse en el encuentro de futbol con mayor audiencia televisiva que se ha registrado en territorio estadounidense.

Las cifras fueron dadas a conocer por FIFA Media y reflejan el impacto que ha tenido la Copa del Mundo entre el público norteamericano durante la fase de eliminación directa.

Estados Unidos vs. Bélgica supera los 46 millones de espectadores

De acuerdo con las cifras publicadas por FIFA Media, el partido en el que Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos reunió una audiencia combinada de 46 millones de espectadores, convirtiéndose en la transmisión de futbol más vista en la historia del país.

La cadena encargada de la transmisión en inglés promedió 33.1 millones de espectadores y alcanzó un pico de audiencia de 41 millones durante el encuentro.

Por su parte, la empresa responsable de la señal en español registró 11.9 millones de televidentes. La suma de ambas transmisiones dio como resultado los 46 millones de espectadores reportados oficialmente por la FIFA.

A esas cifras se suma el dato compartido por la cuenta oficial de la Selección Nacional de Estados Unidos en la red social X, donde se aseguró que la audiencia total alcanzó los 50.1 millones de televidentes.

De acuerdo con esa publicación, el encuentro se convirtió en la transmisión deportiva más vista del siglo XXI en Estados Unidos que no está relacionada con la NFL.

México vs. Inglaterra también dejó una marca histórica

Antes de que se conocieran los datos del partido entre Estados Unidos y Bélgica, la FIFA había destacado otra cifra histórica durante la ronda de octavos de final.

El duelo entre México e Inglaterra alcanzó una audiencia total de 44.9 millones de espectadores en Estados Unidos.

De ese total, 21.7 millones siguieron el partido mediante la transmisión en inglés, mientras que otros 23.2 millones lo hicieron por la señal en español.

Con esos registros, el encuentro estableció la transmisión en inglés más vista en Estados Unidos para un partido de Copa del Mundo que no involucró a la selección local.

Al mismo tiempo, la emisión en español se convirtió en la transmisión de un partido de futbol más vista en ese idioma dentro del país.