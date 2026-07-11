Barcelona tendría cerrado el fichaje de Jesse Bisiwu, joven promesa del futbol belga

El Barcelona estaría muy cerca de cerrar la incorporación de Jesse Bisiwu, una de las grandes promesas del futbol belga. De acuerdo con reportes desde Bélgica, el conjunto azulgrana habría avanzado de forma importante en las negociaciones por el extremo del Club Brujas, como parte de su estrategia de apostar por talento joven con proyección.

Con apenas 18 años, Bisiwu es considerado uno de los futbolistas con mayor futuro en Bélgica. El atacante destaca por su velocidad, capacidad de encarar y su versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones del sector ofensivo, cualidades que llamaron la atención de los visores del Barcelona.

Barcelona sigue apostando por jóvenes talentos

La operación habría sido trabajada durante los últimos meses, con Deco siguiendo de cerca la evolución del futbolista. La directiva azulgrana ya había mostrado interés por el jugador y habría realizado distintos acercamientos con el Club Brujas para avanzar en el acuerdo.

En un inicio, el equipo belga habría rechazado algunas propuestas al considerar que no cumplían con sus expectativas económicas por una de sus principales joyas.

Jesse Bisiwu llegaría como apuesta a futuro

En caso de concretarse el fichaje, Jesse Bisiwu se incorporaría al proyecto del Barcelona como una apuesta de futuro. La intención del club sería llevar su adaptación de manera progresiva, con el objetivo de que pueda desarrollarse dentro de la estructura azulgrana y acercarse al primer equipo.

El movimiento mantiene la línea reciente del Barcelona de buscar jóvenes talentos con margen de crecimiento para fortalecer su plantilla a largo plazo.