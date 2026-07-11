Gilberto Mora aparece en Miami para el Noruega vs Inglaterra junto a Rafaela Pimenta

Gilberto Mora volvió a estar en el centro de la atención durante el Mundial 2026, aunque esta vez fuera de las canchas. El joven futbolista mexicano asistió al partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde fue visto acompañado por su madre y por su representante Rafaela Pimenta.

La presencia del mediocampista de Xolos generó comentarios debido a la relevancia de su acompañante. Pimenta es una de las agentes más reconocidas del futbol internacional y ha trabajado con figuras de talla mundial como Erling Haaland. Su cercanía profesional con el delantero noruego incrementó el interés alrededor de la aparición de Mora en el duelo de la Copa del Mundo.

Rafaela Pimenta analiza el futuro de Gilberto Mora

La representante ha seguido de cerca el desarrollo de Gilberto Mora y ha señalado que el objetivo es construir el camino adecuado para su crecimiento profesional, sin apresurar una posible salida al futbol europeo.

El talento mexicano se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, situación que elevó su proyección internacional y despertó el interés de distintos clubes del Viejo Continente.

Gilberto Mora mantiene la calma ante los rumores de Europa

Aunque la imagen junto a Rafaela Pimenta generó nuevas especulaciones sobre el futuro del juvenil, su entorno mantiene una postura paciente mientras se evalúan las mejores opciones para su carrera.

Por ahora, Gilberto Mora continúa concentrado en su desarrollo deportivo, con la mira puesta en consolidarse como una de las promesas más importantes del futbol mexicano y dar el siguiente paso en el momento adecuado.