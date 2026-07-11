FIFA vende el pasto del estadio de la Final del Mundial 2026 

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha generado ingresos récord para el organismo rector del futbol mundial. Con estadios llenos y una audiencia global sin precedentes, la competencia ha superado ampliamente ediciones anteriores.

Ahora, la FIFA busca extender ese éxito comercial incluso después del pitazo final. Con la mirada puesta en la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El estadio de Nueva York en el partido Brasil vs Noruega MEXSPORT

FIFA ya vende el pasto del estadio de Nueva Jersey

La FIFA ha puesto a la venta fragmentos del césped del MetLife Stadium, donde se disputará la Final del Mundial 2026.

Cada pieza, cortada en cubos de aproximadamente 17.5 x 17.5 x 17.5 (en unidades no especificadas con precisión por la organización), se ofrece a través de la tienda oficial de la FIFA.

El precio base arranca en 450 dólares por las piezas más pequeñas, mientras que los fragmentos más grandes pueden alcanzar hasta los 3 mil dólares.

Según estimaciones, esta iniciativa podría generar más de 11 millones de dólares en ingresos adicionales para la FIFA, reforzando la percepción de que el organismo prioriza el aspecto comercial del torneo.

Esta venta se suma a las críticas por los altos precios de boletos y paquetes de hospitalidad durante el torneo.

La iniciativa permite a fanáticos y coleccionistas llevarse un pedazo literal de la historia del futbol, aunque el césped aún no ha sido utilizado en la final, ya que se comercializa de forma anticipada.

¿Cómo comprar el pasto de la Final del Mundial 2026?

Los interesados pueden adquirir los fragmentos a través de la tienda oficial en línea de la FIFA. Las compras ya están disponibles y se espera que los envíos comiencen después de la Final del 19 de julio, una vez que el césped sea recolectado y procesado.

En cuanto a México, la FIFA ha indicado que la venta del pasto está disponible para la mayoría de los países, incluyendo México, aunque con posibles restricciones aduaneras o costos adicionales de envío.

La disponibilidad es global para coleccionistas en América Latina, Europa y otras regiones, siempre que cumplan con las regulaciones locales de importación de productos vegetales. Se recomienda verificar en el sitio oficial de FIFA para detalles específicos por país.