Luto en el Mundial 2026: Jayden Adams fallece a los 25 años

Luto en la selección de Sudáfrica y en el Mundial 2026. El Ministerio de Deportes del país sudafricano, confirmó el fallecimiento del centrocampista Jayden Adams, a los 25 años de edad. El jugador disputó los tres partidos de la Fase de Grupos del torneo.

Jayden Adams fue titular en los partidos contra México y la República Checa del Grupo A, y salió desde el banquillo en la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que le valió a su selección su primera clasificación para las eliminatorias, donde cayó derrotada ante Canadá.

Jayden Adams fue titular en el partido contra México del Mundial 2026 Reuters

El centrocampista jugaba en el Mamelodi Sundowns de Pretoria, al que ayudó a conquistar el título de la Liga de Campeones de África en la temporada 2025/26.

“El futbol sudafricano perdió a un jugador con mucho talento, a un orgulloso servidor de este deporte y a una joven vida que aún tenía mucho que ofrecer", dijo el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica, organismo oficial que representa a los jugadores del país.

Autoridades de Sudáfrica lamentaron el fallecimiento de Jayden Adams Reuters

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también expresó sus condolencias. “Nuestro país llora su pérdida junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que le vieron crecer desde que era una promesa de la cantera hasta convertirse en internacional de la selección Bafana Bafana”, dijo.

Ni el Sundowns ni la Federación Sudafricana de Futbol respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Adams debutó con su selección contra Mozambique en 2022 y disputó 13 partidos internacionales, en los que marcó dos goles, ambos en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Con información de Reuters.