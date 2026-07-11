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Noruega Vs Inglaterra EN VIVO: Cuartos de Final, Mundial 2026

Erling Haaland y Harry Kane miden fuerzas en busca de mantenerse con vida en el Mundial 2026; sigue completamente EN VIVO el Noruega Vs Inglaterra

Por: Bernardo Ferreira

Desde Miami, Noruega e Inglaterra buscan su boleto a las Semifinales del Mundial 2026.
Desde Miami, Noruega e Inglaterra buscan su boleto a las Semifinales del Mundial 2026.Redes sociales
Escudo de Noruega para el Mundial 2026.
NORUEGA
00
INGLATERRA
Escudo MxM Inglaterra para el Mundial 2026
PRIMER TIEMPO
10'Inglaterra mantiene la posesión

Ante una férrea presión nórdica que espera un balón al espacio para Haaland

7'Erling Haaland re-centra

Y la zaga de Inglaterra rechaza para una jugada de lujo de Jude Bellingham

5'Ørjan Nyland sale con tranquilidad

Cuando buscaban a Harry Kane en un trazo largo 

2'Descolgada a velocidad

Noni Madueke busca ganar la espalda de la defensa nórdica, que se mantiene estoica

0'¡¡¡ARRAAAAAAAAAAANCA EL PARTIDO!!!

El ganador de este partido enfrentará en Semifinales al vencedor del Argentina Vs Suiza

Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Miami Stadium durante los Cuartos de Final del Mundial 2026.
Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Miami Stadium durante los Cuartos de Final del Mundial 2026.Reuters
-Se guarda un minuto de silencio

Por la muerte de Jayden Adams, el centrocampista que fue parte de Sudáfrica en la Inauguración del Mundial 2026

-Saaaaaaltan los equipos al terreno de juego

Se lleva a cabo el protocolo de los Himnos Nacionales por parte de Noruega e Inglaterra

-Inglaterra busca las Semifinales con:

Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Noni Madueke y Harry Kane

-Noruega salta con este XI:

Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard, Andreas Schjelderup, Alexander Sørloth y Erling Haaland

-Clément Turpin (Francia)

Fue el designado como árbitro central en el compromiso

-Miami Stadium será la sede

Compromiso que en sus tribunas cuenta con intrusos mexicanos que esperaban por ver al Tri

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Entre altas temperaturas, Noruega e Inglaterra buscan convertirse en el tercer Semifinalista del Mundial 2026

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