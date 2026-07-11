Noruega Vs Inglaterra EN VIVO: Cuartos de Final, Mundial 2026
Erling Haaland y Harry Kane miden fuerzas en busca de mantenerse con vida en el Mundial 2026; sigue completamente EN VIVO el Noruega Vs Inglaterra
Ante una férrea presión nórdica que espera un balón al espacio para Haaland
Y la zaga de Inglaterra rechaza para una jugada de lujo de Jude Bellingham
Cuando buscaban a Harry Kane en un trazo largo
Noni Madueke busca ganar la espalda de la defensa nórdica, que se mantiene estoica
El ganador de este partido enfrentará en Semifinales al vencedor del Argentina Vs Suiza
Por la muerte de Jayden Adams, el centrocampista que fue parte de Sudáfrica en la Inauguración del Mundial 2026
Se lleva a cabo el protocolo de los Himnos Nacionales por parte de Noruega e Inglaterra
Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Noni Madueke y Harry Kane
Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard, Andreas Schjelderup, Alexander Sørloth y Erling Haaland
Fue el designado como árbitro central en el compromiso
Compromiso que en sus tribunas cuenta con intrusos mexicanos que esperaban por ver al Tri
Entre altas temperaturas, Noruega e Inglaterra buscan convertirse en el tercer Semifinalista del Mundial 2026