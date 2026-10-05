El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la F2 en 2027: Más acción para la afición

El Gran Premio de la Ciudad de México se convertirá en una nueva sede en la expansión que está realizando la FIA Fórmula 2 a partir de la temporada 2027. La organización de la carrera en México confirmó la incorporación del Autódromo Hermanos Rodríguez como sede de la antesala de la máxima categoría, marcando la primera vez que la serie semillero disputará una fecha en este circuito.

La FIA F2 tuvo su primera aventura en América este año cuando se incorporó al Gran Premio de Miami. Mientras que la parte final del calendario se centraba en Europa y Medio Oriente con citas en Qatar y Abu Dhabi, ahora realizarán su primera visita a Latinoamérica.

El director general del evento, Federico González Compeán, destacó el impacto de este acuerdo para el público quienes ahora tendrán un fin de semana observando a los talentos más promisorios.

Monoplaza de Noel León AFP

"La inclusión de una carrera del Campeonato de FIA Formula 2 al México GP representa un paso muy importante para nosotros y para la afición mexicana. Por primera vez, el público tendrá la oportunidad de vivir en un mismo fin de semana la categoría antesala de F1 y el máximo campeonato del deporte motor. También es una gran noticia para el talento mexicano, porque nuestros jóvenes podrán correr ante su gente".

Por su parte, Bruno Michel, CEO de la FIA Formula 2, señaló: “La incorporación de la Ciudad de México a nuestro calendario de FIA Formula 2 2027 permitirá acercar la categoría a nuevas audiencias y fortalecerá su posición como una plataforma global para la próxima generación de talentos de Formula 1. También me gustaría agradecer a Rafael Villagómez Sr., quien ha sido clave para hacer esto posible. ¡No puedo esperar a que los aficionados mexicanos que asistan al México GP puedan disfrutar en vivo de nuestras carreras en este gran circuito!”

El anuncio llega en un momento de notable protagonismo para los pilotos tricolores en la parrilla de la F2, donde Noel León suma tres victorias en la presente campaña y Rafael Villagómez acumula múltiples podios, consolidando a la categoría como la última gran aduana antes de dar el salto a la Fórmula 1.