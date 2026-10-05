¿Qué es la Fórmula 2? La categoría que acompañará a la F1 en México

Antes de llegar a la máxima categoría, hay un escalón importante que se cruza en la formación de los pilotos, la cual es la Fórmula 2; misma que llegará a México con la F1 para el GP de México.

El campeonato reúne a jóvenes pilotos que buscan destacar frente a los equipos y demostrar que están preparados para dar el siguiente paso en sus carreras.

¿Cómo funciona la Fórmula 2?

Los fines de semana de F2 cuentan con entrenamientos, clasificación y dos carreras. La primera es la carrera sprint, cuya parrilla utiliza un sistema de inversión de posiciones, mientras que la carrera principal respeta el resultado de la clasificación.

Una característica importante es que los equipos utilizan monoplazas bajo las mismas especificaciones. A diferencia de la Fórmula 1, donde cada escudería desarrolla su propio coche, en F2 las diferencias de rendimiento técnico son más reducidas, esto debido a que todos usan el mismo chasis. Por lo que normalmente el piloto que mejor destaque en la categoría, es el que tiene mejores posibilidades de subir de categoría.

¿Cuál es la diferencia entre F1 y F2?

La principal diferencia está en el nivel de desarrollo de los monoplazas. La Fórmula 1 permite a sus equipos diseñar y evolucionar elementos técnicos del automóvil, especialmente en áreas como aerodinámica, y unidades de potencia.

La F2 está enfocada principalmente en la formación de los pilotos. Sus coches son más lentos que los de F1, pero exigen precisión en las frenadas, adaptación al balance del auto, y administración de neumáticos

¿Cuándo llegará la Fórmula 2 a México?

La Fórmula 2 formará parte del programa del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. La categoría competirá en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 30 de octubre al 1 de noviembre, y compartirá escenario con la Fórmula 1.

Su presencia le permitirá al público mexicano observar a algunos de los jóvenes pilotos que buscan convertirse en las próximas figuras de la máxima categoría. Como en su momento lo fueron: Charles Leclerc o George Russell.

Además, el circuito mexicano representa un reto particular por su alta carga aerodinámica y por las características de su trazado; que cuenta con una de las rectas más largas de todo el calendario. Para los pilotos de F2 será otra oportunidad de demostrar que tienen lo necesario para avanzar hacia el escenario más importante del automovilismo mundial.

Monoplaza de Noel León AFP

¿Qué pilotos mexicanos corren en F2?

México tiene dos representantes en la F2: Noel León y Rafael Villagómez. León llegó tras conquistar títulos en F4 NACAM, F4 Estados Unidos y Euroformula Open, mientras que Villagómez acumuló experiencia en F4 y tres temporadas en F3 antes de dar el salto. Ambos buscan consolidarse en una categoría que representa uno de los últimos escalones hacia la Fórmula 1.