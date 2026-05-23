Noel León gana en la antesala de la F1 en Canadá y rompe 14 años de sequía para México

El nombre de México volvió a brillar en la categoría antesala de la Fórmula 1 luego del triunfo de Noel León en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá celebrada la tarde de este sábado en el circuito Gilles Villeneuve, esto mientras el también mexicano Rafael Villagómez sufrió un choque cuando peleaba por el podio.

La Fórmula 2 continuó con su gira americana luego de las carreras canceladas en Bahréin y Arabia Saudita para afrontar el trazado de Montreal.

Desde que los semáforos se apagaron, la fortuna comenzó a inclinarse de manera distinta para León. El regiomontano e integrante del equipo Campos saltó a la segunda posición, un puesto que solo perdería un instante ante Joshua Durksen, Paraguay y protegido de Mercedes, para recuperarlo de inmediato.

Un coche de seguridad provocado por la carambola iniciada por Nikola Tsolov, su compañero en Campos, le permitió a León cerrar la diferencia contra el italiano Gabriele Mini y, en el giro 18 consumó el ataque para tomar el liderato.

Un segundo coche de seguridad se presentó como consecuencia del contacto entre Alex Dunne y Durksen. Una vez que tuvo pista libra, León se escapó en la punta tras un segundo relanzamiento, pero fue en ese justo momento cuando la tragedia golpeó a Villagómez.

Cuando se encontraba defendiendo con uñas y dientes su tercera posición, Villagómez excedió los límites de la pista y golpeó el Muro de los Campeones provocando su retirada.

Noel León mantuvo la concentración durante el tramo final y cruzó la línea de meta para su primer triunfo en la Fórmula 2.

¿Quién había sido el último mexicano en ganar en la F2-GP2 Series?

Noel León se inscribe como el primer piloto mexicano en ganar en la denominación de la nueva Fórmula 2.

Sin embargo, el triunfo de León es el primero para el país en la antesala de la Fórmula 1 desde el 2012, cuando Esteban Gutiérrez se llevó la gloria en la carrera feature del Gran Premio de Budapest, un triunfo que le permitió ascender a la Fórmula 1. En aquel tiempo, la división previa a la F1 era conocida como GP2 Series.