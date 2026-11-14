Con muy poco futbol, Chivas Femenil elimina a Juárez y avanza a Semifinales

La noche en la Perla Tapatía no fue tan espectacular, pero sí decisiva y aunque fue gracias a la mejor posición en la tabla, Chivas logró eliminar a Juárez (1-1) para avanzar a la Semifinales del Apertura 2026.

Aunque se fueron abajo en el marcador al minuto 15, gracias al error de la defensa rojiblanca y el golazo de larga distancia de Caicedo, las Chivas no se rindieron.

Las Bravas sorprendieron en el primer tiempo. Ahogaron el juego de las rojiblancas, fueron intensas en la presión y parecía que podían sacar frutos poco a poco.

Pero llegó la goleadora histórica. Cerca del final del primer tiempo, la portera de Juárez no se quedó con el esférico y Alicia logró meter el empate en el marcador.

Sin embargo, tuvo que intervenir el VAR gracias a que, en primera instancia, fue anulado, pero después de la revisión, se dio por bueno el tanto.

Para el segundo tiempo, no le pasó nada al partido, Chivas tuvo algunas jugadas de peligro, pero sobrellevo el partido, ante un Juárez que ya no le alcanzó el fuelle y el futbol.

Chivas espera rival en las Semifinales de la Liga Femenil BBVA

Con este resultado, Chivas se instaló en las Semifinales del Apertura 2026 y espera rival en estás instancias.

Por cómo se encuentran los resultados de las otras llaves, en este momento se estaría enfrentando a las Rayadas en estos últimos partidos.

Bajó la batuta de Antonio Contreras, Chivas busca su tercera estrella en la Liga Femenil, sin embargo, tendrá que superar a una gran plantilla para poder lograrlo.