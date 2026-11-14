¿Qué necesita México para avanzar a semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf?

La Selección Mexicana necesita vencer a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf para mantener sus aspiraciones de llegar a la Final Four. Después de perder 3-2 en Kingston, los goles como visitante le permiten al equipo de Rafael Márquez tener distintos escenarios para conseguir la clasificación.

El Tricolor recibirá a los caribeños el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. La eliminatoria se mantiene abierta por los dos tantos conseguidos en territorio jamaiquino.

Gallardo vivió una noche para el olvido ante Jamaica. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Los marcadores que le dan la clasificación a México

La Selección Nacional tiene como primera opción conseguir una victoria sin recibir anotaciones. Un 1-0 en el Gigante de Acero sería suficiente para superar a Jamaica, debido a que el gol de visitante funcionaría como primer criterio de desempate en la serie.

El marcador de 2-1 también favorecería al conjunto mexicano, que avanzaría gracias a los tantos conseguidos en el encuentro de ida. Además, cualquier triunfo por dos o más goles de diferencia le permitirá obtener el pase sin depender de otros criterios.

Sin embargo, existe una combinación que podría dejar fuera al equipo de Rafael Márquez incluso si consigue ganar. Si México se impone por un gol de diferencia, pero Jamaica anota tres o más veces, la selección caribeña obtendrá la clasificación.

Por otra parte, el panorama será definitivo si Jamaica consigue una victoria o un empate en Monterrey. Por ello, el equipo mexicano está obligado a ganar para mantenerse con posibilidades de conquistar el título regional.

México está obligado a ganar en la vuelta en el Estadio BBVA. MEXSPORT

El 3-2 llevaría la eliminatoria a tiempos extras

Existe un resultado específico que permitiría extender la serie más allá de los 90 minutos reglamentarios: una victoria de México por 3-2. Con ese marcador, ambas selecciones igualarían tanto en el resultado global como en los goles anotados como visitantes.

Al quedar sin efecto ese criterio de desempate, el encuentro tendría que continuar con dos tiempos extras. Si la igualdad persiste después de ese periodo, el ganador se definiría mediante una tanda de penales.

El compromiso también tendrá un significado particular para Rafael Márquez, ya que será su primera presentación como seleccionador nacional en territorio mexicano. La Selección buscará aprovechar la localía en el estadio de Rayados para conseguir su lugar en la siguiente ronda.

Los cuatro equipos que superen los cuartos de final disputarán la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, programada para el próximo año en Estados Unidos.