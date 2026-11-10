La noche de la “Niña de Oro”: Charlyn Corral es inmortalizada en Salón de la Fama

La noche de la “Niña de Oro” nació en la décimocuarta Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama en Pachuca, cuando Charlyn Corral subió al estrado para ser ovacionada por los asistentes después de haber ganado el premio a mejor goleadora del año en la Gala del Balón de Oro en Inglaterra.

La mexicana conmovió con sus palabras:

Muchas veces me dijeron que cómo le hacía para meter muchos goles si no tenía la estatura o si no era esbelta; llegué a preguntarme si de verdad era buena. Pero hoy, después de haber jugado en el mundo, demostré que sí era buena”.

“¿Te puedo llamar la 'Niña de Oro'?”, le dijo Hugo Sánchez a Corral cuando subió el ex futbolista para rendirle un homenaje. Charlyn aceptó el nuevo apodo con orgullo; después, el 'Pentapichichi' le dejó claro por qué lo decía: “Tú eres de las mías, tienes una mentalidad tremenda en cuanto al tema de saber lo que querías”.

Hugo Sánchez y Charlyn Corral en la décimocuarta Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama en Pachuca. Mexsport

La ceremonia, que se llevó a cabo en el auditorio Gota de Plata, tuvo una lluvia de estrellas del futbol donde brillaron con más fuerza Ramón Morales y Christian Giménez, quienes no guardaron sus lágrimas y conmovidos aceptaron que estaban ahí gracias al esfuerzo de sus padres y de sus familias, quienes hicieron sacrificios para apoyarlos cuando sus carreras apenas iniciaban.

“Yo no quiero pasar desapercibido, yo quiero que un día la gente, cuando me vea, diga: 'Allá va una buena persona, no un buen futbolista'. Esa era mi meta en la vida y hoy agradezco a los que forman este comité para que yo esté aquí, donde cuando alguien venga a este lugar y me vea ahí diga: 'Ese fue una buena persona'”, señaló Ramón Morales después de haber recibido su reconocimiento de la mano de Benjamín Galindo y Javier 'Chicharito' Hernández, a quienes recordó como su primer y último compañero de cuarto en las concentraciones con Guadalajara.

Giménez, por su parte, agradeció a México por la hospitalidad, por haberlo dejado tener una fructífera carrera, pero sobre todo porque aquí vivió uno de los mejores momentos de su vida: haber compartido la cancha con su hijo Santiago.

Gracias a mis padres y a mi hermana, que hoy ven a un hombre de 45 años, pero me acompañaron siempre; con el sueldo al día y con lo poco que tenían se dedicaban a comprarme lo que yo necesitaba”, recordó el 'Chaco' envuelto en llanto.

La Generación 2026 del Salón de la Fama está conformada por:

Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Bebeto, Miroslav Klose, Teófilo Cubillas, Sócrates, Homare Sawa, Oribe Peralta, Christian Giménez, Ramón Morales, Fabián Estay, Humberto Suazo, Ignacio Flores, Mónica Vergara y Jerónimo Barbadillo.