¡No vienen por BTS! Prensa surcoreana ya sigue a la Selección Mexicana 

México ya abre sus puertas a la prensa internacional a casi un mes de que arranque el Mundial 2026 y con ello el seguimiento de los rivales de grupo de la Selección Mexicana.

En el segundo día de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) sorprendió la participación de periodistas surcoreanos de la cadena JTBC, enfocados en el arranque de los trabajos mundialistas del Tricolor y no del furor que se ha vivido en estos días en la capital, por el concierto de la banda K-pop BTS.

Cabe recordar que la Selección de Corea del Sur se enfrentará en la primera fase a Chequia (11 de junio, en Guadalajara), a México (18 de junio, en Guadalajara) y ante Sudáfrica (24 de junio, en Monterrey).

De igual modo destaca que Corea del Sur durante la justa mundialista de la FIFA montará su campamento en Verde Valle, casa de las Chivas del Guadalajara.

Los periodistas surcoreanos tomaron el primer turno de preguntas para el juvenil Gilberto Mora, a quien pidieron su opinión sobre uno de los referentes de la Selección de Corea del Sur y por disputar la final de la Champions League con el PSG, el mediocampista Kang-in Lee.

“La verdad es que es un jugador muy bueno, juega en la liga top de Europa, creo que es un grandísimo jugador para Corea del Sur”.

Al futbolista de 17 años, quien también ya hace eco a nivel internacional, le pidieron sus expectativas por el segundo duelo que sostendrá México durante el Mundial, el choque ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

“Creo que será un partido muy lindo el que vamos a tener contra Corea, todos sus jugadores son muy buenos, vamos a darlo todo para poder ganar”, añadió.

Al momento en el Rankin FIFA de selecciones varoniles, la Selección Mexicana marcha en el lugar 15, mientras que los surcoreanos en el sitio 25.