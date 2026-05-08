¡Atención Army! Sale nueva venta de boletos para BTS

Si pensabas que ya no alcanzarías boletos para ver a BTS en la Ciudad de México, todavía hay esperanza para el ARMY mexicano. Luego del primer concierto de la banda coreana en la capital, se anunciaron nuevas oportunidades para conseguir entradas para las últimas fechas del tour.

Tras el show realizado el jueves 7 de mayo, la emoción por ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sigue creciendo, por lo que muchos fans aún buscan un lugar para los conciertos restantes en el Estadio GNP Seguros.

Ocesa anuncia nueva venta de boletos para BTS en CDMX

A través de redes sociales, Ocesa confirmó nueva fecha de venta de boletos para los conciertos de BTS World Tour Arirang programados para el 9 y 10 de mayo en la CDMX.

La promotora explicó que se liberará un número reducido de boletos adicionales debido a ajustes y liberaciones de producción, algo que suele ocurrir días antes de los conciertos masivos.

Por ello, quienes no lograron conseguir entradas en la primera venta todavía tendrán una nueva oportunidad para asistir a uno de los eventos más esperados del año.

¿Cómo será la venta de boletos para BTS?

De acuerdo con Ocesa, los boletos estarán disponibles únicamente a través de Ticketmaster y se espera una alta demanda, por lo que podrían agotarse en cuestión de minutos.

La venta comenzará este viernes 8 de mayo a las 2:00 de la tarde. Además, la fila virtual abrirá 30 minutos antes, por lo que se recomienda ingresar con anticipación, iniciar sesión previamente y tener listos los datos de pago para agilizar la compra.

¿Dónde son los conciertos de BTS en CDMX?

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México se realizan en el Estadio GNP Seguros, recinto anteriormente conocido como Foro Sol.

La dirección es Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, C.P. 08400.

Si planeas llegar en transporte público, la estación más cercana es Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de CDMX.

Así que si todavía no tienes boletos, o conoces a alguien que sigue buscando entradas, esta puede ser una oportunidad para ver en vivo a BTS durante su paso por México.