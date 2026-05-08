¿Se pierde el Mundial? Alphonso Davies sufre lesión con el Bayern y enciende alarmas en Canadá

El defensor canadiense Alphonso Davies volvió a encender las alarmas a pocos meses del Mundial 2026, luego de sufrir una nueva lesión muscular con el Bayern Múnich.

El lateral izquierdo presentó un problema en el isquiotibial durante la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain, lo que obligó a su salida del encuentro y generó preocupación inmediata tanto en su club como en la selección de Canadá.

Reportes médicos indican que Davies estará fuera de las canchas por “varias semanas”, lo que prácticamente lo descarta para el cierre de la temporada con el Bayern.

La situación es especialmente delicada considerando la cercanía del Mundial 2026, donde el defensor es capitán y una de las figuras más importantes de la Canadá.

Seguimiento médico entre Canadá y Bayern

La Federación Canadiense de Fútbol mantiene comunicación constante con el Bayern Múnich y el entorno del jugador para coordinar su recuperación.

El objetivo es que Davies llegue en condiciones óptimas a la Copa del Mundo, donde Canadá debutará a mediados de junio. Sin embargo, el poco tiempo de rehabilitación ha generado dudas sobre su disponibilidad.

Este nuevo contratiempo se suma a una serie de problemas físicos que el jugador ha sufrido en los últimos años, incluyendo lesiones musculares recurrentes y una grave rotura de ligamentos.

Por ello, su estado físico se ha convertido en uno de los temas más seguidos rumbo al Mundial, ya que su presencia podría ser clave para las aspiraciones de Canadá en el torneo.