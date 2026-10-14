“No lo está llevando bien”: Rooney cuestiona a Cristiano y el final de su carrera

Wayne Rooney cuestionó la manera en que Cristiano Ronaldo afronta la etapa final de su carrera, luego de abandonar la concentración de Portugal por sus diferencias con el entrenador Jorge Jesús. El inglés consideró que su excompañero manejó mal el conflicto y minimizó tanto al técnico como al resto de los seleccionados.

El exdelantero del Manchester United criticó la salida del portugués durante la pasada fecha FIFA y el comunicado con el que explicó su desacuerdo. Para Rooney, la forma de hacer pública la disputa también afectó a la federación portuguesa.

Minimizar a tu entrenador y tus compañeros de la manera en que él lo hizo… estuvo muy mal. Igual que con la federación portuguesa. Desde un punto de vista futbolístico, como compañero y entrenador, no es algo lindo de ver”, declaró Rooney a The United Stand.

El exseleccionado inglés vinculó ese comportamiento con las dificultades que puede enfrentar un jugador al acercarse al cierre de su trayectoria.

“Y pasa por cualquier jugador, uno tiene que terminar con su carrera y no lo está llevando bien. Es incómodo”, agregó Rooney.

El inglés también destacó que la salida de Cristiano coincidió con la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, una circunstancia que mencionó al expresar su desconcierto por la decisión del portugués.

“Solo puedo pensar: ‘¿por qué?’. Fue el mismo día en que Messi se retiraba de Argentina. Que él dejara el plantel de Portugal de esa manera y después publicara ese comunicado… está mal en todo sentido”, sostuvo Rooney.

Rooney rechaza que Cristiano marque el discurso del técnico

El exatacante puso especial atención en el apartado del comunicado donde Ronaldo expuso lo que supuestamente había acordado con Jorge Jesús sobre las explicaciones que el entrenador ofrecería en conferencia de prensa.

Uno no puede imponerle a un técnico lo que tiene que decir. Va más allá de cualquier cosa que haya visto antes”, sentenció Rooney.

Rooney y Cristiano compartieron vestidor durante cinco años en el Manchester United, desde la llegada del inglés procedente del Everton en 2004 hasta la salida del portugués rumbo al Real Madrid en 2009.

La Federación Portuguesa de Fútbol, por su parte, abrió un expediente disciplinario contra Ronaldo y remitió el caso a su Comisión de Investigación Disciplinaria.

El organismo informó que el delantero fue objeto de una suspensión provisional automática antes de recibir una suspensión adicional. La federación también calificó el caso como urgente, mientras la salida del capitán del plantel portugués continuó bajo revisión disciplinaria.