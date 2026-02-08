Otro brutal accidente en Olímpicos: Cande Moreno sufre escalofriante caída en la pista maldita

El fantasma de las lesiones graves volvió a aparecer en las competencias alpinas, sembrando el pánico entre los espectadores y competidores por igual. Apenas el mundo del deporte intentaba recuperarse del shock por el accidente de la leyenda estadunidense Lindsey Vonn, la pista olímpica cobró una nueva víctima de manera brutal. Esta vez, el drama lo protagonizó la esquiadora andorrana Cande Moreno, de 25 años, quien vivió una auténtica pesadilla durante su descenso, dejando imágenes que helaron la sangre de los asistentes.

La atleta, que portaba el dorsal 26, enfrentaba su segunda participación en unos Juegos Olímpicos tras su debut en Beijing 2022. Sin embargo, la ilusión se transformó en tragedia en cuestión de segundos. Todo ocurrió en el primer sector del recorrido, una zona que ya demostró ser extremadamente peligrosa. Tras realizar un salto a alta velocidad, el aterrizaje de Moreno resultó desastroso. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto y desgarrador: su rodilla izquierda se dobló violentamente hacia adentro al tocar la nieve, provocando que la esquiadora perdiera el control absoluto de su cuerpo y saliera proyectada con fuerza inusitada contra las redes de seguridad.

GRITOS DESGARRADORES Y ASISTENCIA MÉDICA URGENTE

El impacto visual de la caída fue devastador, pero el sonido ambiente resultó aún más perturbador para quienes presenciaron el evento en vivo. Cande Moreno quedó tendida en el centro de la pista, incapaz de moverse, mientras sus gritos de dolor resonaban en la montaña. Los servicios médicos reaccionaron de inmediato, corriendo para asistir a la competidora que se retorcía sobre la nieve, evidenciando la gravedad de la lesión.

Cande Moreno trasladada en helicóptero. AFP

La evacuación se realizó bajo un protocolo de máxima urgencia, recordando inevitablemente la escena vivida horas antes con Vonn. Hasta el momento, el diagnóstico oficial es una incógnita, y la prensa internacional se mantiene a la espera del comunicado que emita la Federación Andorrana de Esquí (FAE) para conocer el alcance real del daño físico. No obstante, las primeras impresiones de los expertos sugieren una lesión mayor que podría comprometer su futuro deportivo inmediato.

LA MALDICIÓN DE LA PISTA Y UN SUEÑO ROTO

Para Cande Moreno, este accidente tiene un tinte de cruel ironía, pues parece que llueve sobre mojado en su carrera. Esta pista en específico parece tener una "maldición" personal contra ella, ya que es el mismo escenario donde sufrió una caída en 2024 que también derivó en una rotura de rodilla. El destino quiso que la historia se repitiera casi cuadro por cuadro, justo cuando la andorrana atravesaba el mejor momento de su vida profesional.

Cande Moreno en un salto. AFP

La esquiadora llegó a esta cita de los Juegos Olímpicos con la moral en alto y un nivel competitivo envidiable. Apenas unas semanas atrás, Moreno escribió su nombre en los libros de historia del deporte de su país al conseguir un espectacular tercer lugar en el supergigante de la Copa de Europa de Sarntal, en Italia.

Ese podio significó el mejor resultado jamás alcanzado por una mujer andorrana en una prueba de velocidad dentro del circuito continental, superando incluso la destacada cuarta posición que su compatriota Jordina Caminal logró en diciembre pasado en St. Moritz, Suiza. Cande Moreno llegó a la competencia con la esperanza de consolidar ese ascenso meteórico, pero la montaña, implacable y peligrosa, decidió escribir un capítulo mucho más oscuro en su trayectoria.