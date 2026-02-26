Corinthians apoya a Vinicius con protesta contra el racismo en el futbol brasileño

El Corinthians alzó la voz... cubriéndose la boca.

En un acto de profundo simbolismo y una postura institucional firme, los jugadores del Sport Club Corinthians Paulista protagonizaron una de las protestas más impactantes contra el racismo en el futbol brasileño antes de su enfrentamiento contra el Cruzeiro. El gesto, que trascendió las fronteras, puso el foco en la urgencia de combatir la discriminación racial en el deporte y la sociedad, y supone un mensaje directo a Vinícius Jr., llamado "mono" por el argentino Gianluca Prestianni en el Benfica-Real Madrid de la Champions League.

Justo antes del silbatazo inicial, los futbolistas del Timão saltaron al campo y, en un acto coordinado, se cubrieron la boca con sus camisetas. Esta acción visualmente poderosa simbolizó el "silencio forzado" que a menudo padecen las víctimas de actos racistas, aquellas cuyas denuncias y sufrimiento son ignorados o minimizados.

El mensaje fue doblemente claro gracias a la indumentaria. Cada jugador portaba una camiseta con una leyenda inconfundible y directa: "Racismo es crimen. Denuncie" ("Racismo é crime. Denuncie").

En Brasil, el racismo es un delito

El racismo es un delito grave en Brasil, considerado imprescriptible y no excarcelable (sin derecho a fianza), con penas de prisión que van de 2 a 5 años. Desde 2023, la ley equiparó la injuria racial al racismo, sancionando insultos u ofensas raciales con severidad, incluso para extranjeros

"El racismo es un crimen. Denuncie", el lema en la playera del Corinthians. X: @Corinthians

El delito de racismo está establecido exactamente así en la Constitución Federal de Brasil de 1988. El fundamento legal se encuentra en el Artículo 5, inciso XLII, que declara textualmente: "La práctica del racismo constituye un delito inafianzable e imprescriptible, sujeto a la pena de reclusión, en los términos de la ley"

Un gesto a Vinicius

La iniciativa del Corinthians y sus atletas busca ir más allá de la mera condena, incentivando la acción legal y la denuncia formal de los crímenes raciales, y es un gesto hacia Vinicius.

Este tipo de manifestaciones han encontrado eco y elogios en el periodismo y los sitios especializados de Brasil, que destacan el liderazgo de equipos como el Corinthians al utilizar su plataforma para impulsar causas sociales cruciales, reafirmando que el futbol tiene un rol activo en la transformación social.