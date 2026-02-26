Hugo felicita a Raúl… pero se adjudica la ‘paradinha’

Hugo Sánchez felicitó a Raúl Jiménez por su histórica racha desde el punto penal en la Premier League, aunque antes de reconocer el momento del delantero mexicano dejó claro que la famosa ‘paradinha’, la técnica que ha aplicado primordialmente en esta racha, tiene autor

La manera de tirar el penalti con la ‘paradinha’ la inventé yo”, aseguró el exgoleador durante su participación en un programa de televisión.

La declaración no fue casual ni tímida. Fiel a su estilo, el Pentapichichi reivindicó su legado y luego abrió espacio al elogio.

Me da gusto que ya se esté tirando en muchas partes del mundo y Raúl se está volviendo un especialista”, añadió con orgullo.

El contexto le da peso a sus palabras. Jiménez suma 13 penales consecutivos sin fallar, un registro que representa 100 por ciento de efectividad y que ya fue destacado por la propia liga inglesa en sus plataformas oficiales. No se trata solo de una racha activa, sino del récord perfecto más amplio en la historia del torneo.

Raúl comenzó a cobrar penaltis en la temporada 2018-2019 con el Wolverhampton y mantuvo la responsabilidad tras su llegada al Fulham en la campaña 2023-24. La mecánica se ha repetido con precisión milimétrica: pausa sutil, lectura del arquero y definición firme. En ese trayecto ha vencido a 12 porteros distintos, castigando a equipos como Manchester United, Tottenham, Burnley, Everton, Southampton, Nottingham Forest e Ipswich Town.

Sus cobros más recientes, ante Manchester United y Sunderland, reforzaron una estadística que ya no admite matices. Cada ejecución aumenta la presión, pero también consolida su reputación como uno de los cobradores más fiables del futbol inglés.

Hugo lanzó incluso una advertencia con tono entre serio y cómplice.

Raúl es noticia; lleva 13 penaltis seguidos sin fallar, pero cuidado con Raúl, porque si sigue con esa racha de penales anotados…”, dejó en el aire el exdelantero, insinuando que la marca puede seguir creciendo.

Entre la reivindicación histórica y el presente estadístico, la escena dibuja un puente generacional. Hugo reclama la autoría del recurso. Raúl lo perfecciona en números. Y en Inglaterra, la combinación ya es sinónimo de récord.