Max Scherzer regresa con los Azulejos por 3 millones

El tres veces ganador del Cy Young, Max Scherzer, acordó regresar con los Toronto Blue Jays por 1 año y 3 millones de dólares, según reportes en Estados Unidos. La cifra es modesta para un brazo con su historial, pero el movimiento responde más a la urgencia deportiva que al impacto financiero inmediato.

Los Azulejos de Toronto necesitaban profundidad en la rotación. El derecho Bowden Francis fue sometido a cirugía Tommy John que lo dejó fuera toda la temporada, mientras que Shane Bieber arrastra fatiga en el antebrazo. En ese escenario, el regreso de Scherzer dejó de ser un lujo para convertirse en una solución inmediata dentro de un cuerpo de abridores que requiere estabilidad.

A sus 41 años, el veterano se integrará a una rotación que también suma a Cody Ponce y Dylan Cease. La organización podría administrarlo con cautela, incrementando su carga de trabajo de manera progresiva para evitar recaídas físicas. La experiencia indica que el manejo será medido, entendiendo que el objetivo no es abril, sino octubre.

Las lesiones han marcado los últimos años de su carrera. En 2025 lanzó 85 entradas con Toronto y en 2024 apenas trabajó 43 entradas y un tercio con los Texas Rangers. Sin embargo, cuando estuvo sano respondió en momentos grandes. El mánager John Schneider destacó su preparación y competitividad, cualidades que se reflejaron en la postemporada pasada.

Scherzer abrió el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y contuvo a Seattle tras un arranque complicado. Más tarde tomó la bola en los Juegos 3 y 7 de la Serie Mundial, escenarios que confirman que su jerarquía permanece intacta cuando la exigencia sube y el margen de error desaparece.

Su legado está fuera de discusión. Suma 221 victorias y 117 derrotas, con 3.22 de efectividad, cifras comparables a las del legendario Sandy Koufax en términos de dominio ajustado. Ha terminado entre los cinco primeros en la votación del Cy Young en 8 ocasiones, y su elección futura al Salón de la Fama luce inevitable.

Seleccionado en la primera ronda del Draft 2006 por los Arizona Diamondbacks, debutó en 2008 y más tarde fue enviado a los Detroit Tigers, donde consolidó su estatus de élite con marca de 82-35 en cinco campañas. Después firmó con los Washington Nationals y fue pieza clave del título en 2019 junto a Stephen Strasburg.

En casi 2 décadas ha acumulado cerca de 370 millones de dólares en salario, reflejo de su constancia y dominio sostenido. Ahora, Toronto apuesta por su brazo una vez más. No buscan volumen, buscan carácter competitivo, experiencia en escenarios grandes y un lanzador que entienda el peso de cada turno. Y Scherzer, incluso a los 41, sigue ofreciendo exactamente eso.