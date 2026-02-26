Tigres UANL ya tiene rival: revancha ante FC Cincinnati en Octavos

Los Tigres ya conocen el nombre de su próximo desafío internacional. El conjunto felino se medirá nuevamente al FC Cincinnati en los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en un cruce que revive la serie de la edición pasada y que pondrá a prueba, una vez más, el pulso entre la experiencia mexicana y el crecimiento de la MLS.

El cuadro de Ohio aseguró su boleto con una exhibición aplastante en la primera ronda. Cincinnati goleó 9-0 al O&M FC de República Dominicana en la vuelta para sellar la eliminatoria con un contundente global de 13-0. El dominio fue absoluto, con intensidad desde los primeros minutos y una ofensiva que no bajó el ritmo ni siquiera con la serie definida.

Más allá del impacto numérico, el mensaje fue claro: Cincinnati llega en ritmo, con confianza y profundidad en ataque. La diferencia de jerarquía ante su rival fue evidente, pero ahora el escenario será distinto. Enfrente estará un club acostumbrado a estas instancias, con recorrido internacional y memoria reciente del enfrentamiento.

Porque los Tigres y Cincinnati ya se conocen en esta competencia. En la edición anterior, los felinos empataron 1-1 en territorio estadounidense y después resolvieron la eliminatoria con un 3-1 en el Estadio Universitario, donde hicieron valer su peso específico. Aquella serie confirmó la capacidad del equipo regiomontano para ajustar, resistir y golpear en los momentos determinantes.

El nuevo cruce añade un matiz especial. No es solo un duelo de Octavos; es una revancha deportiva para Cincinnati y una reafirmación para los Tigres. El club de la MLS intentará demostrar que su crecimiento es real y que puede competir ante uno de los referentes de la región. Los felinos, en cambio, buscarán confirmar que su jerarquía sigue marcando diferencia cuando el torneo entra en fase decisiva.

En lo táctico, se anticipa una serie de contrastes: la verticalidad y dinamismo de Cincinnati frente al oficio, la gestión de tiempos y la experiencia internacional de los Tigres. El antecedente reciente servirá como referencia, pero cada edición escribe su propia historia y los detalles suelen marcar el rumbo en estas instancias.

La Concacaf ya tiene uno de los cruces más atractivos definidos. Los Tigres vuelven a mirar al norte con el objetivo intacto: avanzar y acercarse al título. Cincinnati, encendido por su goleada, intentará cambiar el guion. La cita está pactada y el reencuentro promete tensión desde el primer silbatazo.