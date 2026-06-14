Rebelión en el Mundial: 14 países arremeten contra críticas del presidente de la UEFA

Un frente común de 14 asociaciones nacionales de fútbol, coordinado de manera conjunta por la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), emitió un comunicado oficial para manifestar su rechazo ante las recientes declaraciones atribuidas al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, esto a través de un mensaje en redes sociales.

El dirigente esloveno fue objeto de críticas tras cuestionar el formato expandido de 48 selecciones que debuta en la presente Copa del Mundo FIFA 2026 que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá, catalogando a diversos compromisos de la fase de grupos como enfrentamientos "poco interesantes".

La postura de Čeferin se dio a conocer originalmente durante una conferencia realizada en Liubliana, donde portales de su país natal citaron sus quejas sobre el volumen de juegos en el calendario actual, a pesar de reconocer que la apertura brinda espacio a naciones de menor jerarquía.

En respuesta, las organizaciones que engloban representaciones de África, Asia y la región del Caribe fijaron una postura enérgica contra lo que consideran un centralismo europeo.

El documento emitido por las federaciones de Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Túnez, Argelia, Uzbekistán, Jordania, Curazao, Cabo Verde, Haití y el Congo desaprueba la perspectiva del directivo de la UEFA por considerar que minimiza los esfuerzos de los competidores globales. Las entidades argumentaron que el certamen obtiene su relevancia de la diversidad cultural y el mérito deportivo acumulado durante los procesos de clasificación.

La defensa contra los comentarios del directivo de la UEFA

Las naciones involucradas recalcaron el impacto social y deportivo que representa estar en el máximo escenario del fútbol, desestimando la noción de que existan partidos secundarios dentro del calendario de la FIFA.

“Respetuosa pero firmemente rechazamos estos comentarios. Para nuestros países, no existe tal cosa como un partido de Copa del Mundo sin importancia. El fútbol no pertenece a un grupo selecto de naciones; su fuerza proviene de su universidad. Sugerir que estos compromisos son de alguna manera menos importantes no reconoce los sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores y aficionados en todo el mundo”.

La reclamación cobra relevancia en el marco de una edición histórica donde Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán concretaron su primera participación en el torneo, mientras que delegaciones como Haití y el Congo sellaron retornos tras ausencias que se prolongaron desde 1974.