La emotiva publicación de Lionel Messi que recordó su camino mundialista antes de 2026

A solo un os días del arranque de la Copa Mundial para Argentina, Lionel Messi volvió a emocionar a millones de aficionados alrededor del mundo. El capitán de la selección albiceleste compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que resumen algunos de los momentos más importantes de su carrera con la albiceleste, despertando la nostalgia entre sus seguidores.

La publicación realiza un viaje por las distintas Copas del Mundo que ha disputado el astro argentino desde su debut mundialista en Alemania 2006. Entre las imágenes destaca una fotografía de un joven Messi en sus primeros pasos en la máxima justa del futbol, así como un recuerdo junto a Diego Armando Maradona durante Sudáfrica 2010.

Messi recordó los momentos más importantes de su carrera mundialista

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la inclusión de una imagen relacionada con la Final de Brasil 2014, considerada una de las derrotas más dolorosas en la trayectoria internacional del delantero argentino, luego de caer ante Alemania en tiempo extra.

Lionel Messi también recordó su participación en Rusia 2018 y, por supuesto, la histórica conquista de Qatar 2022, torneo en el que logró cumplir el sueño de levantar la Copa del Mundo y consolidar su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La última fotografía compartida por el campeón del mundo tiene un significado especial: aparece vistiendo la camiseta que utilizará Argentina en el Mundial 2026 y sosteniendo el balón oficial del torneo, una imagen que simboliza el comienzo de un nuevo capítulo en su exitosa carrera.

Lionel Messi buscará agrandar su legado en el Mundial 2026

La publicación generó miles de reacciones y comentarios de aficionados que recordaron junto al capitán argentino cada etapa de su carrera mundialista.

Además, la próxima Copa del Mundo 2026 tendrá un valor histórico para Lionel Messi, ya que se convertirá en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones mundialistas, una marca reservada para leyendas del futbol internacional.

La Selección Argentina, bajo el mando de Lionel Scaloni, arrancará la defensa de su título con la misión de volver a pelear por el campeonato y con la esperanza de que su máxima figura continúe escribiendo páginas doradas en la historia del futbol mundial.