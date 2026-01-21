Niña viral de la NFL recibe amenazas por fallar en sus predicciones

Reese Donatelli aprendió a señalar un casco de la NFL antes de poder formular una frase completa. Desde entonces, millones de personas han seguido sus elecciones semanales con una mezcla de humor, sorpresa y una fe que, por momentos, rozó lo irracional.

La niña de cuatro años se hizo popular en redes sociales a través de los videos que publica su padre, Anthony Donatelli, donde selecciona a los equipos que cree que ganarán cada jornada. Grita, celebra, abraza el casco elegido y, en ocasiones, lanza el del rival con teatralidad infantil. Durante meses, su inesperada tasa de aciertos alimentó la leyenda.

Todo cambió en el primer fin de semana de los playoffs de la NFL de este mes.

Reese elige entre dos cascos al ganador de cada enfrentamiento de playoffs. Especial

Reese falló en los seis partidos disputados, una racha que desató una reacción desproporcionada en redes sociales. Algunos seguidores comenzaron a hablar de una “maldición” y otros fueron más lejos. La familia recibió amenazas de muerte y mensajes que reclamaban supuestas pérdidas económicas por haber seguido los pronósticos de una niña.

“Es una locura”, dijo Anthony Donatelli en entrevista con Los Angeles Times. “No es analista de la NFL. Elige equipos por el color de su vestido o porque le gusta el queso y por eso escoge a los Packers. Son razones absurdas y siempre lo han sido”.

El episodio escaló cuando la rapera Cardi B reaccionó en un Instagram Live luego de que Reese eligiera a loss Patriots para vencer a los Texans. Stefon Diggs, pareja de la artista, juega como receptor abierto en Houston. Cardi B lanzó una broma subida de tono y se disculpó de inmediato.

La predicción, al final, fue correcta. Nueva Inglaterra venció 28-16 a Houston y avanzó al Campeonato de la AFC frente a los Denver Broncos.

Donatelli calificó el comentario de la rapera como “desafortunado”, pero descartó cualquier confrontación. “No estoy aquí para pelear con nadie. No queremos que nada arruine lo que Reese y yo hemos creado ni nuestra conexión”, dijo.

Conexión de hija y padre

La serie, ahora conocida como “Trust the Toddler”, comenzó hace casi cuatro años. Donatelli compró minicascos de la NFL para enseñar a su hija colores y geografía, además de compartir el deporte que él mismo aprendió a amar con su padre. La primera vez que Reese tomó un casco y arrojó el otro, entendió que ahí había algo especial.

Desde entonces, la niña ha narrado partidos y hecho pronósticos cada semana. No siempre acierta. Tras el desastre inicial de playoffs, tuvo marca de 1 de 9 en la siguiente ronda. Aun así, Donatelli publicó con humor que “la maldición se ha revertido” luego del triunfo de los Patriots.

Mientras algunos usuarios siguieron con reclamos irónicos sobre apuestas millonarias perdidas, otros pusieron el asunto en perspectiva. “Si dejas que un niño elija tus apuestas, no deberías apostar”, escribió un seguidor.

Para los Donatelli, el ruido externo ya repercutió y el padre de familia decidió poner en privado sus redes sociales.