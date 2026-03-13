Pato O'Ward termina en cuarto lugar en primera práctica de IndyCar en Arlington

El piloto mexicano Pato O'Ward volvió a tener un arranque competitivo de fin de semana en la IndyCar, la cual celebrará la tercera fecha de su temporada 2026 en Arlington, Texas.

Este viernes, el regiomontano fue el cuarto más veloz en el nuevo circuito callejero del calendario, el cual se ha ganado buenos comentarios por parte del paddock de la categoría estadunidense por su nivel de organización.

El evento es manejado por IndyCar, en conjunto con la franquicia de los Vaqueros de Dallas de la NFL, comandada por Jerry Jones, y el promotor de los Rangers de Texas de la MLB.

O'Ward lideró la primera parte del entrenamiento con tiempo de 1m35.6861s en el trazado de 14 curvas y 4.39 kilómetros de extensión, mismo que elaboró con el compuesto duro de neumáticos.

Más adelante, en las simulaciones de calificación, el integrante de Arrow McLaren mejoró a 1m35.3641s, con el cual eventualmente finalizó a 0.471s del neozelandés Scott McLaughlin.

O'Ward es cuarto en el campeonato tras dos fechas completadas, mismas en las que terminó en quinta y cuarta posición.

McLaughlin lideró la tabla de tiempos por delante del campeón reinante Alex Palou, quien abandonó el sábado pasado por accidente en la competencia de Phoenix. El australiano Will Power, O'Ward y el sueco Felix Rosenqvist completaron los cinco primeros sitios.

Por su parte, el líder del campeonato, Josef Newgarden, terminó en la posición 16. El estadunidense aventaja a O'Ward por 18 unidades.

Scott McLaughlin fue el más veloz IndyCar

¿Cuándo serán la calificación y carrera de Pato O’Ward en IndyCar Arlington 2026?

La acción en Arlington continuará este sábado con una nueva práctica, programada para las 7:35 AM (Tiempo del Centro de México) y la calificación, pactada para las 12:35 PM.

¿Dónde ver la acción de Pato O'Ward y de IndyCar en 2026?

Todas las sesiones de la temporada 2026 de la IndyCar, en la que participa Pato O’Ward, se ve en la señal de Disney+ Premium, el paquete principal del servicio de streaming de la compañía de televisión deportiva.

En México, la carrera de Arlington se transmitirá en el canal de televisión por cable ESPN 4, a partir de las 11 AM.