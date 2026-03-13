Flavio Briatore confirma que Mercedes está interesado en comprar acciones de equipo Alpine F1

Flavio Briatore ha confirmado que el equipo Mercedes de Fórmula 1 está entre de los interesados en comprar el 24% de las acciones de la escudería Alpine.

Durante esta semana, trascendió que la agrupación alemana está dispuesta a adquirir la participación que actualmente le pertenece a Otro Capital, fondo estadunidense en el que participan celebridades como Ryan Reynolds, Patrick Mahomes, Travis Kelce y Rory McElroy, entre otros.

Briatore, quien es asesor ejecutivo del equipo en el que militan el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto, indicó que es el resto de los accionistas del equipo (las empresas Mercedes-Benz e Ineos) y no Toto Wolff, su directo general, quienes buscan adquirir las acciones.

Cada día es una situación nueva. No sé cuál es la última, pero lo que sí sé es que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, sino con Mercedes, y ya veremos”, comentó en la rueda de prensa de la FIA de este viernes en China.

El equipo recibe motores de la firma alemana Alpine F1 Team

En este momento tenemos tres o cuatro compradores potenciales. No olviden que hablamos de las acciones de Otro, que no tienen nada que ver con Alpine. Son las acciones de este fondo de inversión, llamado Otro, un fondo estadounidense. Quieren vender el 24% y hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato“.

El interés de Mercedes se une al de Christian Horner, ex director del equipo Red Bull, quien ha buscado regresar a la Fórmula 1 en un papel más activo. A principios de este año, se reveló que el británico era parte de un grupo de inversionistas que buscaban comprar la participación de Otro Capital.

Sin embargo, Briatore insistió en la naturaleza de que es una participación minoritaria, es decir, que la toma de decisiones principalmente sigue recayendo en Grupo Renault, que tiene el otro 76 por ciento de las acciones.

Esto, ante las preguntas sobre un posible conflicto de interés dentro de Alpine, recordando que Mercedes le prevé de motores a la casa de Enstone a partir de este año.

El ejecutivo, incluso, comparó el caso con el de Red Bull y su equipo satélite Racing Bulls.

Red Bull ya es pionero en esto desde hace diez o quince años. Como digo, Mercedes, un grupo, está buscando comprar el 24 por ciento de Otro. Normalmente, una empresa, el 75 por ciento decide y el 25 por ciento restante es un mero pasajero, y ésta es la realidad”, finalizó.

Mercedes no confirmó ni negó los rumores sobre el tema durante esta semana.