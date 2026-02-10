¡Oficial! Cruz Azul anuncia a Nicolás Ibáñez: ¿Cuándo podrá debutar con La Máquina?

La espera terminó para la afición celeste. En un movimiento que mantuvo a todos al filo del asiento durante el cierre de registros, Cruz Azul hizo oficial la contratación de Nicolás Ibáñez como su nuevo referente de área para el torneo Clausura 2026. El atacante argentino, quien ya cuenta con un recorrido envidiable en el futbol nacional, llegó a la capital del país para ocupar el puesto de centro delantero que tanto solicitó el director técnico Nicolás Larcamón.

La directiva cementera concretó la negociación el pasado lunes, apenas unos minutos antes de que venciera el plazo legal de la Liga MX. Tras el acuerdo, el jugador arribó a la Ciudad de México el martes para realizar las pruebas físicas y médicas de rigor. Posteriormente, el goleador de 31 años estampó su firma en un contrato que lo vincula con la institución por los próximos dos años, con la posibilidad de extender la relación laboral un año más si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

UN REFUERZO DE LUJO CON ADN GOLEADOR

El currículum de Ibáñez en México respalda la inversión de La Máquina. Con una trayectoria que incluye pasos por Atlético de San Luis, Pachuca y Tigres, el ariete acumula un total de 123 goles en el futbol mexicano. Su palmarés es igualmente impresionante, presumiendo 2 Ligas MX, un trofeo de Campeón de Campeones, una Campeones Cup y, lo más importante para las aspiraciones celestes, un título de goleo de la Liga MX.

Nicolás Ibáñez celebrando una anotación. Mexsport

Aunque en su etapa más reciente con los Tigres de la UANL no gozó de la regularidad deseada, fungiendo principalmente como el revulsivo de lujo ante las ausencias de André-Pierre Gignac, su capacidad para definir partidos quedó fuera de toda duda. En Cruz Azul, Ibáñez recibió la responsabilidad de ser el hombre gol titular, especialmente ante la baja por lesión de Gabriel 'Toro' Fernández, quien no podrá tener actividad en el próximo compromiso internacional ni en el siguiente del Clausura 2026, al estar suspendido.

POSIBLE ESTRENO INTERNACIONAL: ¿CUÁNDO DEBUTARÍA IBÁÑEZ?

La urgencia por ver al nuevo refuerzo en la cancha es máxima, ya que el calendario no da tregua. La Máquina encara actualmente la Concacaf Champions Cup 2026, y el debut de Nicolás Ibáñez podría darse antes de lo esperado. Los reportes indican que el argentino estaría listo para tener sus primeros minutos este mismo jueves 12 de febrero.

Nicolás Ibáñez controlando el balón. Mexsport

El escenario para este posible estreno será el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde el conjunto cementero recibirá al Vancouver FC para el duelo de vuelta de la Primera Ronda. Con la ventaja de 3-0 en el global y la necesidad de sellar el pase a la siguiente fase, Larcamón podría echar mano de su nuevo atacante para apuntalar la ofensiva. Ibáñez ya conoce lo que es jugar bajo presión en México, y ahora tendrá la misión de guiar a Cruz Azul hacia la gloria tanto en la liga local como en el certamen internacional.

En caso de que su registro no esté a tiempo en Concacaf, el debut de Nicolás Ibáñez con Cruz Azul sería nada más y nada menos que contra su exequipo, los Tigres de la UANL, el próximo domingo 15 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026.