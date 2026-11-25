Tres días después de la victoria de los San Francisco 49ers por 35-10 sobre los Minnesota Vikings en la Ciudad de México, Nick Bosa rompió el silencio sobre los abucheos que recibió en el Estadio Banorte. El ala defensiva aseguró que no le sorprendió la reacción de los aficionados, aunque insistió en que sus comentarios previos al encuentro no tuvieron intención de ofender a México.

No, me pareció bien. Definitivamente no tuve ninguna mala intención con mis comentarios, pero el ambiente fue increíble, como la última vez que estuvimos allí (en 2022)”, respondió el jugador cuando fue cuestionado sobre la recepción que tuvo durante el partido.

La polémica se originó días antes del encuentro, cuando Bosa sugirió que los aficionados mexicanos necesitaban orientación sobre cuándo hacer ruido durante los partidos de NFL. El defensivo recordó que suelen cantar constantemente, como ocurre en el futbol, y consideró que sería mejor que alentaran cuando San Francisco estuviera a la defensiva.

Nick Bosa asegura que sus intenciones fueron buenas

La respuesta de la tribuna fue contundente. Durante los calentamientos y cada vez que apareció en las pantallas gigantes del estadio, el defensivo recibió una fuerte rechifla, incluso de aficionados que portaban jerseys de los 49ers.

Bosa reaccionó a algunos abucheos levantando el pulgar y posteriormente realizó un corazón con las manos hacia las gradas. Cuando le preguntaron por esos gestos, mantuvo su postura y aseguró: “Las intenciones fueron puras”.

El jugador también quiso separar la reacción colectiva del público de las experiencias personales que tuvo durante su estancia en México.

“Todas las interacciones que tuve cara a cara fueron increíbles”, afirmó, en referencia al trato que recibió fuera del terreno de juego.

Los 49ers dejan atrás la polémica y preparan el duelo ante Seattle

Más allá de la controversia, San Francisco consiguió una contundente victoria en territorio mexicano y ahora concentra su atención en el siguiente compromiso de la temporada.

El equipo de Kyle Shanahan recibirá este domingo a los campeones Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, en un enfrentamiento divisional de gran importancia para sus aspiraciones en la Conferencia Nacional.

Bosa, por su parte, dejó claro que no pretende prolongar la discusión sobre sus declaraciones. Sin ofrecer una disculpa ni retractarse, el defensivo sostuvo que no existió una intención negativa y destacó el ambiente que encontró en la capital mexicana.