¿Regresa el 'Cheetah'? Tyreek Hill supera grave lesión y negocia su contrato para volver a la NFL

Tyreek Hill está en el umbral de firmar con un nuevo equipo de la NFL, marcando el fin de un largo e incierto proceso de rehabilitación física que puso en jaque su brillante carrera profesional. El receptor de 32 años, considerado en su momento el atleta más dominante y veloz de la liga, está listo para volver a los emparrillados tras sufrir una devastadora luxación y rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) a finales de la temporada 2025.

La gravedad de la lesión llevó a la gerencia de los Miami Dolphins a rescindir su contrato en febrero de 2026 con el objetivo de liberar espacio salarial de cara al armado del roster, dejando el futuro inmediato del atleta en el aire. Sin embargo, tras meses de intenso trabajo físico en el gimnasio, el panorama ha dado un giro radical en las últimas horas.

El mercado de la agencia libre y el plan de Drew Rosenhaus

El agente Drew Rosenhaus confirmó que existen negociaciones formales con múltiples franquicias contendientes de la liga y proyecta que el acuerdo definitivo se concretará esta misma semana. Por su parte, Hill ha disipado las dudas de los cazatalentos sobre el estado real de su rodilla izquierda publicando videos en sus redes sociales oficiales donde se le ve corriendo rutas y atrapando ovoides a máxima velocidad.

Entre todos los interesados del mercado, los Kansas City Chiefs lideran la carrera para concretar un emotivo reencuentro con el receptor. Las razones clave detrás de este masivo interés institucional son las siguientes:

Crisis de receptores en Kansas City: El equipo del head coach Andy Reid sufre una urgencia tras las recientes bajas de Tyquan Thornton (dislocación de tobillo) y Rashee Rice (lesión de isquiotibial).

El equipo del head coach Andy Reid sufre una urgencia tras las recientes bajas de Tyquan Thornton (dislocación de tobillo) y Rashee Rice (lesión de isquiotibial). Respaldo de los líderes: El estelar quarterback Patrick Mahomes y el ala cerrada Travis Kelce ya han expresado internamente su total respaldo para amarrar el fichaje.

El estelar quarterback Patrick Mahomes y el ala cerrada Travis Kelce ya han expresado internamente su total respaldo para amarrar el fichaje. El gran obstáculo financiero: El límite salarial de los de Misuri juega en contra, ya que apenas disponen de 3.1 millones de dólares en el tope, lo que obligaría al 'Cheetah' a aceptar un contrato modesto basado en incentivos por desempeño.

Momento en el que Tyreek Hill sufrió la devastadora lesión en la rodilla izquierda. Reuters

Los retos finales de Tyreek Hill fuera del campo

A pesar del interés mostrado por otras potencias de la Conferencia Americana como los Baltimore Ravens o los Pittsburgh Steelers, el veterano ha dejado pistas en sus plataformas digitales que apuntan de forma directa hacia destinos de bajas temperaturas para el cierre del año. Se estima que, una vez firmado el contrato, Hill pasará por un breve periodo de acondicionamiento con miras a debutar formalmente en noviembre.

El único freno real en su inminente regreso es una investigación activa por parte de las oficinas de la NFL bajo la Política de Conducta Personal, derivada de acusaciones surgidas durante su proceso de divorcio. Debido a su historial de reincidencia, una resolución en su contra por parte de las autoridades deportivas podría acarrear una suspensión formal, complicando su debut en la actual temporada regular.