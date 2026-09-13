NFL Semana 1: resumen y marcadores de todos los partidos

Inició una nueva temporada de la NFL con partidos cerrados, duelos de ofensivas y el primer encuentro que se definió en tiempo extra.

La Semana 1 de la NFL tuvo entre sus resultados la primera victoria de Josh Allen en casa de los Houston Texans y un partido de casi 100 puntos entre Chicago Bears y Carolina Panthers.

Allen gana por primera vez en Houston: Bills 36-31 Texans

Josh Allen y los Buffalo Bills se presentaron en el NRG Stadium para enfrentar a los Houston Texans y consiguieron una victoria por 36-31 como visitantes.

El quarterback de los Bills consiguió su primera victoria en casa de los Texans después de cuatro intentos en los que había terminado con derrota. Allen completó 20 pases para alcanzar 334 yardas totales, con dos touchdowns por aire y dos por tierra.

Cuando finalizaba el último cuarto, Josh Allen lanzó un pase de 34 yardas para Josh Palmer que encaminó la victoria de los Bills. Al reloj todavía le restaban 1:36 por jugar.

En la última ofensiva de los Texans, Greg Rousseau provocó que C.J. Stroud perdiera el balón. Terrel Bernard recuperó la posesión y sentenció la victoria de los Bills a segundos del final.

Lions vence 31-30 a Saints en tiempos extra

En el Ford Field, los New Orleans Saints empataron 24-24 con los Detroit Lions en tiempo regular después de que el equipo local llegara al medio tiempo con una ventaja de 7-0. El partido tuvo que definirse en tiempo extra.

En la primera ofensiva, Jared Goff encontró a Amon-Ra St. Brown para el touchdown que puso en ventaja a los Lions. El punto extra estableció el marcador 31-24 a favor del equipo local.

Tyler Shough lanzó un pase de touchdown a Noah Fant para acercar a los Saints a un punto de distancia. Sin embargo, New Orleans decidió ir por la conversión de dos puntos para intentar ganar el partido.

La cobertura defensiva de Rock Ya-Sin impidió que Bryce Lance pudiera tomar el balón en la jugada de conversión y los Lions se quedaron con la victoria en casa.

En el partido de Semana 1 con más puntos en la historia de la NFL, los Chicago Bears vencieron 59-37 a Carolina Panthers en el Bank of America Stadium.

El partido se fue al medio tiempo con una posesión de diferencia en favor de Chicago, pero Carolina se acercaba en el marcador. Sin embargo, los errores ofensivos del local permitieron que los Bears apliaran la distancia en la segunda mitad.

Cuando Chicago ganaba 45-31 al inicio del último periodo, Tetairoa McMillan perdió el balón ante el safety Dillon Thieneman. Los Bears recuperaron el balón en su propia yarda 39 y comenzaron a distanciarse de los Panthers.

El quarterback Caleb Williams completó 21 de 29 pases para un total de 269 yardas, además de sumar otras 65 por tierra.