Carrasquilla fuera y Juárez en la cuerda floja: Pumas vive semanas clave

Las malas noticias siguen acumulándose en Pumas, que atraviesa uno de sus momentos más complicados del torneo. Luego de la goleada sufrida ante San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, el conjunto universitario tendrá una baja sensible en el mediocampo: Adalberto Carrasquilla estará fuera de actividad al menos tres partidos por problemas físicos.

El mediocampista panameño no pudo terminar el duelo ante el conjunto de la MLS y salió de cambio al minuto 46, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. Aunque en su momento la decisión sorprendió, ahora se sabe que Carrasquilla presentó malestares físicos que le impidieron continuar en el encuentro disputado el pasado martes.

Debido a esta situación, Carrasquilla se perderá el compromiso de la Jornada 5 del Clausura 2026 frente al Atlas, la vuelta de la primera ronda de la Concachampions ante San Diego FC y, muy probablemente, el partido correspondiente a la fecha 6 ante Puebla.

La ausencia del panameño llega en un contexto delicado para los Pumas, ya que el ambiente al interior del club se ha tensado tras los recientes resultados. De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, la continuidad de Efraín Juárez como director técnico estaría en evaluación si no se logran victorias en los próximos encuentros de Liga MX y si el equipo queda eliminado del torneo de la Concacaf.

Incluso, ya comenzó a sonar el nombre de Guillermo Vázquez como posible relevo en el banquillo universitario. Sin embargo, cualquier decisión dependerá de los resultados inmediatos y de la capacidad del equipo para revertir la crisis deportiva que atraviesa.