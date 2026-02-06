El "costo" de errar en Coapa: Azcárraga da la cara tras la abrupta salida de Allan Saint-Maximin

La reciente y abrupta salida de Allan Saint-Maximin dejó un sabor amargo en el entorno americanista. Lo que llegó como una promesa de desequilibrio terminó con la etiqueta de fichaje fallido, obligando a la directiva a replantearse los filtros de contratación. Ante este escenario, Emilio Azcárraga Jean rompió el silencio para explicar por qué, en el club más exigente de México, un error de este tipo se paga tan caro.

Azcárraga fue honesto al admitir que la gestión deportiva es un terreno ingrato, donde los aciertos se olvidan rápido, pero los fracasos como el de Maximin quedan grabados en la memoria del aficionado.

La gente se acuerda más de ciertos fichajes que no fueron buenos”, reconoció el directivo. Aun así, defendió la estabilidad que ha tenido la oficina de Coapa en los últimos 12 años, subrayando que el objetivo es cometer el menor número de errores posible.

Sin mencionar directamente al futbolista, Azcárraga fue tajante al explicar por qué algunos jugadores no rinden en el América. Señaló que para triunfar en esta institución se necesita una “madurez mental brutal”, un requisito que muchos futbolistas de gran calidad técnica no logran interpretar.

Han venido jugadores que no han entendido y así es esto”, sentenció, dejando entrever que el paso de Maximin careció de la adaptación psicológica necesaria para soportar la presión.

Para la cúpula americanista, la única forma de borrar el estigma de un mal mercado de fichajes es con resultados inmediatos. Azcárraga reiteró que en el América no hay espacio para medias tintas ni para proyectos inconclusos. Aunque la salida de Maximin fue un golpe a la planificación, la consigna es clara: el equipo debe progresar rápido y demostrar que el compromiso está al 100%.

Con el cierre de registros este viernes 9 de febrero, la posibilidad de un refuerzo de último minuto sigue abierta, pero bajo condiciones estrictas. Azcárraga fue enfático al descartar compras de pánico.

“No vamos a contratar por contratar”, advirtió.

El perfil buscado apunta a futbolistas que, además de calidad, cuenten con esa madurez mental indispensable para entender lo que significa jugar en el América, una característica que, según dejó entrever, faltó en el caso de Maximin.