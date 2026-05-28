Bosa rompe el silencio: confía en volver con 49ers tras tercera lesión grave en la NFL

El fantasma del retiro rondó la mente de uno de los jugadores más dominantes de la NFL en la más reciente época. Nueve meses después de que su rodilla derecha se lesionara en la Semana 3 de la temporada pasada, Nick Bosa rompió el silencio y confesó que contempló el retiro debido a la frustración de su tercera lesión grave de ligamentos.

Tras un largo y silencioso proceso de rehabilitación, el ala defensiva de los San Francisco 49ers atendió este jueves a los medios de comunicación por primera vez desde septiembre, dejando una declaración que conmovió a los aficionados de los Gambusinos:

Al principio fue difícil. Empiezas queriendo renunciar, no volver a jugar nunca más, no volver a poner tu cuerpo en esa posición. Pero poco a poco te das cuenta de que amas este juego y quieres regresar. Nunca dudé de que podría volver al nivel donde estoy".

El plan de los 49ers para el regreso de Nick Bosa en 2026

A diferencia de lo ocurrido en 2020, cuando aceleró los tiempos médicos para volver al emparrillado, Bosa y el staff de entrenadores y médicos de San Francisco optaron por una rehabilitación sumamente pausada, aprovechando los once meses de colchón de cara a la nueva temporada 2026.

Los reportes médicos de la franquicia respaldan por completo su optimismo. Bosa está programado para reincorporarse a los entrenamientos durante el Training Camp de verano y se proyecta que sea el titular indiscutible para la Semana 1.

Su regreso no es un lujo, es una urgencia médica para los de la Bahía: el año pasado, sin Bosa en el campo, la defensiva de San Francisco registró apenas 20 capturas de quarterback, el número más bajo de toda la NFL.

Los brutales números de Bosa en la NFL

Para dimensionar el impacto del menor de los hermanos Bosa en la liga, la plataforma Sportradar destaca que, en las cinco temporadas que ha jugado completas (sin lesiones en el primer mes), el defensivo ha sumado al menos 9 capturas en cada una.

Sacks totales: 74.5 capturas en temporada regular y playoffs desde 2019 (quinto mejor registro de la NFL).

74.5 capturas en temporada regular y playoffs desde 2019 (quinto mejor registro de la NFL). Premios individuales: Ganador del Defensivo del Año (DPOY) de la NFL en 2022 tras liderar la liga con 18.5 sacks.

Ganador del Defensivo del Año (DPOY) de la NFL en 2022 tras liderar la liga con 18.5 sacks. Consistencia: Seleccionado al Pro Bowl en las cinco campañas donde se mantuvo sano.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los 49ers contraten a su hermano mayor, Joey Bosa (actualmente agente libre tras su paso por los Buffalo Bills), Nick apagó los rumores con humor: "Creo que está trabajando en su juego de golf, así que no creo que esté pensando mucho en el futbol americano".

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