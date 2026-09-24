Insólito castigo de la NFL: Multan a Kyle Juszczyk por simular beber una cerveza en su festejo

La NFL impuso de forma oficial una multa de 14,926 dólares a Kyle Juszczyk, experimentado fullback estelar de los San Francisco 49ers, debido a una polémica celebración realizada durante la Semana 2 de la temporada regular.

La organización notificó al jugador tras dictaminar que su festejo, en el cual simuló beber una cerveza de un solo trago, constituyó una demostración ofensiva y de mal gusto sobre el terreno de juego, violando los códigos de deportividad. El incidente ocurrió durante la contundente victoria del conjunto californiano por 35-13 sobre los Miami Dolphins.

La acción que desencadenó el castigo disciplinario se suscitó en el tercer cuarto del encuentro, justo después de que Juszczyk anotara un touchdown tras una recepción de 6 yardas a pase de Brock Purdy. En medio de los festejos en la zona de anotación, el jugador realizó un ademán con las manos emulando el consumo rápido de una bebida, lo que encendió las alertas en las oficinas de revisión de la liga.

A pesar de la estricta interpretación del comité disciplinario, la defensa del deportista se basa en una sólida tradición personal. El corredor de 35 años, conocido en los emparrillados con el popular sobrenombre de "Juice" (Jugo), ha utilizado habitualmente este ademán a lo largo de su trayectoria profesional como una clara referencia a su apodo, asegurando ante los medios que el gesto representa beber un vaso de jugo y no una bebida alcohólica.

Apelación en marcha y críticas a la liga

La polémica resolución generó una ola de reacciones en el entorno del fútbol americano. El periodista de ESPN, Adam Schefter, compartió el mensaje de texto que Juszczyk le envió al enterarse del castigo: "¡Y eso que yo ni siquiera tomo cerveza!", evidenciando la inconformidad del atleta. Con el respaldo de la Asociación de Jugadores (NFLPA), el fullback presentó una apelación formal para intentar anular el cobro de la multa.

Esta medida reavivó las severas críticas de los aficionados hacia la NFL, a la que volvieron a calificar irónicamente en redes sociales como la No Fun League (La Liga Sin Diversión). Los detractores acusan una aparente doble moral institucional, argumentando que resulta incoherente penalizar la simulación del consumo de alcohol cuando los estadios y las transmisiones de televisión están inundados de publicidad de marcas de cerveza que patrocinan directamente a la propia liga.