Barcelona pone fin a la novela con Julián Álvarez: “es cosa del pasado”

La novel más grande del mercado de transferencias sin lugar a dudas fue la de Barcelona con Julián Álvarez, un fichaje frustrado que pudo ser la bomba del verano, pero que hoy en día el Barça le da la vuelta a la pagina y parece que se han olvidado del delantero argentino.

El director deportivo del club catalán, Deco, reveló que el club ha dado ‘carpetazo’ en le fichaje de Julián Álvarez y en entrevista para el diario as, dejó claro que la institución culé ya piensa en los refuerzos del futuro y no se estacan en el pasado.

De igual forma, Deco desea que el delantero argentina esté de mejor animo y pueda ayudar al Atlético de Madrid a cumplir con sus objetivos.

Diego Pablo Simeone espera que Julián Álvarez aprenda del fichaje frustrado con el Barcelona Reuters

“Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, estamos contentos con lo demás. Espero que él también esté bien, esté ayudando a su club y al final es esto. O sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no nos suelen pasar".

Deco también confirmó que Álvarez siempre fue la opción número uno del club, sin embargo, al ver la negativa del Atleti comenzaron a buscar alternativas y pese a que Gabriel Jesús no estaba en la lista, el brasileño le llenó el ojo a los altos mandos y terminó siendo el elegido.

"Gabriel Jesus no estaba en los planes, ya que no sabíamos su situación porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que decidimos que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfecta para nosotros. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar un jugador de este mismo perfil"

¿Barcelona intentará fichar a Julián el próximo mercado de transferencias?

Hoy el mercado de transferencias en España está cerrado y es muy probable que sea por esa razón que la directiva del Barcelona decide declarar como ‘olvidado’ el caso de Julián Álvarez, sin embargo, esta novela podría tener más de un capítulo.

El propio jugador declaró públicamente que su sueño es ser jugador del Barcelona y rechazó una oferta de volver a Inglaterra con el Arsenal por dicho motivo. Habrá que esperar a invierno o inclusive hasta el próximo verano para ver si es que el club catalán sigue con la misma idea de dejar a Julián en el pasado.