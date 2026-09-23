Jaxson Dart no volverá a jugar esta campaña: Giants confirman su lesión que lo margina de la NFL
La resonancia magnética confirmó daños múltiples en la rodilla del quarterback; Jameis Winston asumirá los controles titulares a partir de la Semana 3
Los New York Giants confirmaron el peor escenario médico para su mariscal de campo de segundo año, Jaxson Dart, quien se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda que pondrá fin a su campaña de forma prematura.
Aunque el diagnóstico preliminar tras el juego de lunes por la noche ante los Rams apuntaba a un simple esguince de ligamento colateral medial (MCL), la resonancia magnética del martes reveló daños severos combinados en el MCL, el ligamento colateral posterior (LCP) y los meniscos. Al requerir una reconstrucción quirúrgica mayor, el periodo de rehabilitación obligará al pasador franquicia a perderse el resto del año. La titularidad de los neoyorquinos será asumida de forma inmediata por el veterano Jameis Winston, quien debutará este domingo frente a los Tennessee Titans.
La baja de Dart evidencia la vulnerabilidad física en la liga, que afronta una preocupante racha de lesiones de pasadores rumbo a la Semana 3.
El reporte médico de los quarterbacks titulares en la NFL
- Sam Darnold (Seattle Seahawks): El pasador arrastra una lesión en el glúteo y la cadera desde la jornada inaugural. El entrenador Mike Macdonald prevé que se reincorpore a las prácticas esta semana, dejando su participación ante Washington en evaluación continua mientras Drew Lock se mantiene listo.
- Caleb Williams (Chicago Bears): Sufrió una distensión leve en el isquiotibial derecho frente a los Vikings en una jugada sin contacto. El estratega Ben Johnson lo catalogó en estatus "semana a semana" y está en duda para medirse a los Philadelphia Eagles.
- Jayden Daniels (Washington Commanders): Padece una dislocación en el codo izquierdo sufrida ante Dallas, una recaída de la dolencia que afectó su año anterior. El cuerpo médico optará por la cautela, perfilando al veterano Marcus Mariota como titular.
- Kyler Murray (Minnesota Vikings): Presenta la única evolución favorable tras superar satisfactoriamente el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL. El coach Kevin O'Connell confirmó que tiene el alta médica para jugar el domingo ante los Tampa Bay Buccaneers.