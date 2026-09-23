Jaxson Dart no volverá a jugar esta campaña: Giants confirman su lesión que lo margina de la NFL

Los New York Giants confirmaron el peor escenario médico para su mariscal de campo de segundo año, Jaxson Dart, quien se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda que pondrá fin a su campaña de forma prematura.

Aunque el diagnóstico preliminar tras el juego de lunes por la noche ante los Rams apuntaba a un simple esguince de ligamento colateral medial (MCL), la resonancia magnética del martes reveló daños severos combinados en el MCL, el ligamento colateral posterior (LCP) y los meniscos. Al requerir una reconstrucción quirúrgica mayor, el periodo de rehabilitación obligará al pasador franquicia a perderse el resto del año. La titularidad de los neoyorquinos será asumida de forma inmediata por el veterano Jameis Winston, quien debutará este domingo frente a los Tennessee Titans.

La baja de Dart evidencia la vulnerabilidad física en la liga, que afronta una preocupante racha de lesiones de pasadores rumbo a la Semana 3.

El reporte médico de los quarterbacks titulares en la NFL