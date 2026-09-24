Anthony Gordon recuerda el México vs Inglaterra del Mundial: “la mejor experiencia de mi vida”

Han pasado casi tres meses desde aquel 5 de julio, fecha en el que el sueño de la Selección Mexicana de trascender en la Copa del Mundo 2026 quedó destruido a manos de Inglaterra. Un partido que marcó a ambos combinados, tanto para bien como para mal, y al día de hoy se sigue recordando.

Inglaterra está por disputar un duelo vs España correspondiente a la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, sin embargo, la mente de Anthony Gordon aún se encuentra en el mítico Estadio Azteca y recuerda lo que se vivió aquella lluviosa noche en el Coloso de Santa Úrsula.

El delantero del Barcelona y la selección de los tres leones aseguró que aquel duelo contra México es la experiencia más grande en su carrera.

Jesús Gallardo y Anthony Gordon MEXSPORT

“El partido contra México, fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera. La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria”

Victoria sobre México le cuesta el Mundial a Inglaterra

Gordon asegura que esa victoria frente a México en el Estadio Azteca fue un parteaguas para Inglaterra y a partir de ese momento el combinado inglés jugó de manera distinta el resto de la Copa del Mundo y les terminó costando la eliminación frente a Argentina en Semis.

“Luego eso, posiblemente, se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, en definitiva, no nos funcionó en la Semifinal. Pero no hay garantías de que, si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro, no hubiéramos perdido ese partido”