La NFL estrenó un trofeo para reconocer a los jugadores más valiosos de los tres partidos de Thanksgiving day, una iniciativa que también rinde homenaje a John Madden, una de las figuras más importantes en la historia de la liga. El reconocimiento se entregará este año como parte de las celebraciones de la jornada.

Madden impulsó algunas de las tradiciones que distinguen los encuentros del Día de Acción de Gracias. Entre ellas está la entrega de una pierna de pavo a los jugadores elegidos como MVP, además del “turducken”, un platillo compuesto por un pavo relleno de un pato, que a su vez contiene un pollo.

Desde 2021, año en que falleció el legendario entrenador y comentarista, la NFL aprovecha la jornada para recordarlo. En esta edición, el homenaje incluirá el nuevo trofeo, además de elementos especiales en los uniformes y en la ceremonia previa a cada encuentro.

Los Chicago Bears ganaron a los Detroit Lions. REUTERS

Un reconocimiento para los tres partidos

La quinta edición de la celebración de Thanksgiving day contará con una nueva versión del trofeo Madden Thanksgiving MVP. Las cadenas NBC, CBS y Fox serán las encargadas de entregarlo, cada una al jugador más valioso del partido que transmita.

El diseño estuvo a cargo de Victor Solomon, creador de trofeos que ya ha colaborado con la NFL en la elaboración de distintos reconocimientos. La nueva pieza, en forma de pierna de pavo, se incorporará a la tradición de distinguir a los protagonistas de los encuentros de esta jornada.

Además del trofeo, cada cadena realizará una donación de 10 mil dólares a la Fundación NFL en nombre del jugador seleccionado. La organización impulsa el deporte entre los jóvenes, por lo que el reconocimiento también estará vinculado con ese objetivo.

Moneda especial con Madden y el "turducken". NFL

Madden estará presente en uniformes y ceremonia

El homenaje se extenderá a los tres partidos de Thanksgiving day. Los equipos participantes portarán en sus uniformes un parche especial con la figura de Madden, en recuerdo de su trayectoria como entrenador y comentarista.

La moneda utilizada para el volado previo a cada encuentro también tendrá un diseño conmemorativo. En una de sus caras aparecerá la silueta de Madden, mientras que en la otra estará el turducken, platillo que se convirtió en una tradición de la jornada.

La entrega de los MVP y los elementos conmemorativos forman parte de la celebración anual que la NFL dedica a Madden desde su fallecimiento. El nuevo trofeo se sumará a las costumbres que él ayudó a establecer para los partidos del Día de Acción de Gracias.