NFL enciende las alarmas por las condiciones del campo del Maracaná previo al Cowboys vs. Ravens

Los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens se enfrentarán este domingo 27 de septiembre en el Estadio Maracaná como parte del NFL Rio Game 2026, el segundo partido internacional de la temporada de la NFL. Sin embargo, las condiciones del terreno de juego han generado preocupación previo al encuentro.

Las lluvias registradas durante los últimos días en Río de Janeiro modificaron el estado del césped del inmueble brasileño. A 24 horas del partido, no se maneja la posibilidad de cancelarlo, pero la asociación que representa a los jugadores mantiene atención sobre las condiciones de la superficie.

La NFLPA ha trabajado junto con especialistas de la liga para supervisar el terreno de juego y realizar acciones destinadas a mejorar sus condiciones antes del duelo entre Cowboys y Ravens. JC Tretter, presidente de la asociación de jugadores, compartió este viernes una postura sobre la situación.

Hemos mantenido una comunicación constante con la liga sobre el terreno de juego. Los expertos en superficies de juego tanto de la NFLPA como de la liga llevan días en Brasil supervisando las condiciones y trabajando para que la superficie sea lo más segura y apta posible para el partido del domingo.

NFLPA pide mantener los estándares para los jugadores

Tretter también señaló que los especialistas de la asociación y de la NFL han trabajado para que el campo pueda recibir el partido en las mejores condiciones posibles. La situación se presenta mientras la liga busca ampliar su presencia fuera de Estados Unidos.

El presidente de la NFLPA sostuvo que el crecimiento internacional no debe separarse de las condiciones de trabajo que requieren los jugadores en cada sede. La asociación planteó que ambos objetivos deben avanzar de manera conjunta.

La NFL ha sido clara en que quiere seguir creciendo el juego a nivel internacional. Sin embargo, el crecimiento por sí solo no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser crecer el juego mientras se mantienen los estándares que nuestros jugadores merecen. Si no podemos hacer ambas cosas, entonces necesitamos tomar decisiones diferentes.

El NFL Rio Game forma parte de una temporada que contempla nueve partidos internacionales. El primero se disputó en la Semana 1, cuando los San Francisco 49ers derrotaron a Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground de Australia.

Las lluvias en Rio de Janeiro han afectado el campo del Maracaná. REUTERS

Ricky Martin y Pedro Sampaio estarán en el medio tiempo

Además del partido entre Dallas y Baltimore, el Maracaná recibirá una presentación musical encabezada por el brasileño Pedro Sampaio y el puertorriqueño Ricky Martin. Ambos artistas estrenarán durante el espectáculo su nuevo sencillo conjunto, “Pikito Pikito”.

De los nueve encuentros internacionales programados para la temporada 2026 de la NFL, siete tendrán un espectáculo de medio tiempo presentado por un banco internacional. En el partido disputado en Melbourne participaron los Jonas Brothers.

El encuentro entre Cowboys y Ravens está programado para este domingo 27 de septiembre a las 14:25 horas, tiempo del centro de México. En territorio nacional, podrá seguirse a través de Canal Nueve, ViX Premium, Sunday Ticket y NFL Game Pass.