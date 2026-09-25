El mariachi mexicano que hizo vibrar la NFL en Lambeu Field

México llegó a Lambeau Field con el Mariachi Monumental, quienes interpretaron el himno de Estados Unidos.

La tradición tricolor cruzó la frontera y se hizo presente en uno de los escenarios más emblemáticos de la NFL durante el partido del jueves por la noche entre los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons.

Se hizo para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Esta celebración comenzó en 1968, ante una ley emitida por el presidente Lyndon Johnson.

También es importante mencionar que cerca del 19% de la población de Green Bay, Wisconsin, son latinos. El grupo explicó que uno de sus principales objetivos al presentarse en Lambeau Field era dar a conocer más sobre su cultura, sus tradiciones y la comunidad a la que pertenecen. Y no hay mejor manera que hacerlo por medio del mariachi; algo muy característico del país tricolor.

¿Quiénes son?

Mariachi Monumental de México es una agrupación cuyas raíces se remontan al 2009 en Chicago, en donde han construido una gran trayectoria; su fundador es Tony Ozuna, un músico con más de 35 años de experiencia. Los Green Bay Packers los denominaron en su página web como un destacado ensamble del género regional mexicano y del mariachi tradicional.

¿En qué otros eventos deportivos se han presentado?

Al ser originarios de Chicago tienen una gran relación tanto con los Chicago Bears, al presentarse en varias ocasiones para mostrar su cultura a través de sus instrumentos, como también en la MLB con los Chicago White Sox. Sus presentaciones más destacadas hasta el momento han sido:

Dallas Cowboys vs. Chicago Bears en el Soldier Field en 2025, en donde participaron en un show de mediotiempo; asimismo, su primera presentación en un evento deportivo se dio en el año 2012, cuando interpretaron el himno estadunidense durante la celebración del Cinco de Mayo. Pero la historia del grupo regional mexicano no solo se centra en los emparrillados o sobre el diamante; también han aparecido en el futbol soccer, principalmente en la MLS, en un partido que data del 17 de septiembre del 2016, en el que se enfrentaron los equipos Chicago Fire y DC United.

La importancia de dar un mensaje en un evento nacional de gran multitud, como lo es el partido de jueves por la noche en la NFL —en donde los datos más recientes arrojan un total de 15.3 millones de espectadores por partido— es de vital importancia para crear una conciencia social más responsable, en un país marcado por el racismo y la violencia hacia los migrantes y los latinos durante los últimos años.

Porque detrás de cada himno interpretado, canción o tradición percibida, hay una historia que busca ser escuchada. Por lo tanto, el Mariachi Monumental de México convirtió un evento deportivo en un encuentro cultural fusionado, con el objetivo de demostrar que no importa la etnia, el color de piel o las tradiciones propias. Porque cada nota que sonó en Lambeau Field reconoció el valor de respetar, adoptar y valorar aquello que hace diferentes a las personas.