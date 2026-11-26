Filadelfia Eagles vs. Dallas Cowboys EN VIVO: Juego de la Semana 12 de la NFL en Thanksgiving Day
jornada de Thanksgiving day
Los Dallas Cowboys reciben a los Filadelfia Eagles en el tradicional partido de Acción de Gracias en Estados Unidos. El equipo texano busca reanimar sus opciones para estar en la postemporada.
Milton III no puede mover al ataque de los visitantes, que deben entregar otra vez el ovoide y tratar de contener el feroz ataque de Dallas.
El ala cerrada Dallas Goedert y el corredor Saquon Barkley reciben asistencia médica después de resentirse de algunas molestias. Ambos son dudas para volver al emparrillado.
Dallas extiende la ventaja después de avanzar 63 yardas en 8:14 minutos de posesión.
Dak Prescott completa un pase corto hacia la derecha para KaVontae Turpin, que termina en un touchdown de 31 yardas después de unos malabares y de mostrar su gran velocidad.
En una tercera y largo, George Pickens ahora sí atrapa un largo pase de Prescott para dejar la ofensiva en la yarda 30.
Al receptor de Dallas se le escapó una larga conexión de Prescott cuando ya había superado al safety. Eran seis puntos seguros.
Los Eagles optaron por buscar una yarda en 4 y 1 y Saquon Barkley fue detenido detrás de la línea de golpeo. El ataque con Prescott volverá al emparrillado.
El quarterback de Eagles ya ha completado cinco de seis pases para 50 yardas. Se aprovecha de la frágil defensiva de los C-Boys.
Los Philadelphia Eagles confirmaron que su defensivo no volverá a este partido después de sufrir una conmoción.
Milton III asume el control del equipo desde la yarda 6. Con su primer pase completo, mueve las cadenas para lograr su primer primero y 10.
Los Dallas Cowboys ratificaron que tienen uno de los mejores ataques de la liga. Llevaron una ofensiva en la que tuvieron tres pases y ocho corridas para avanzar 77 yardas en 6:10 minutos hasta la anotación.
Javonte Williams lleva un par de yardas el ovoide hasta las diagonales para poner los primeros puntos de Dallas. Para el RB de Cowboys fue su TD 13 de la temporada, de los que 11 han sido por tierra. Aubrey hace bueno el punto extra.
Cee Dee Lamb atrapa un pase en tercera y 18 para llevar el ataque hasta la yarda 10 y estar en zona roja para marcar los primeros puntos.
Un castigo de sujetando borra un acarreo de Prescott, que llevó la ofensiva hasta la yarda 10 de Filadelfia. Nada valió.
El back defensivo de Eagles Cooper DeJean sufrió un fuerte contacto en la cabeza. Abandona el partido para ser valorado médicamente.
La ofensiva de los Dallas Cowboys ya está en terreno de Filadelfia después de concretar el primero y 10 en una tercera. Prescott conectó un pase de Javonte Williams para mantener viva la ofensiva.
Dallas Cowboys tendrá la primera serie ofensiva desde la yarda 25.
El partido no comenzó a las 15:30 horas como estaba estipulado. Ahora se realiza la ceremonia previa con la entonación del Himno de Estados Unidos.
Los equipos ya están sobre el emparrillado, esperando al comienzo del partido.
- Historial general: Es el enfrentamiento número 136 entre ambos. Dallas domina la serie histórica 76-59 (73-58 en temporada regular).
- Tradición en Thanksgiving: Dallas disputa su partido número 59 en Día de Acción de Gracias, donde tiene marca de 35-22-1 y llega con una racha de 4 victorias al hilo en esta fecha.
- La efectividad de Filadelfia en la fecha. Aunque los Eagles apenas juegan su octavo partido de Acción de Gracias (el primero desde 2015), tienen el mejor porcentaje de efectividad de la NFL entre equipos con al menos tres apariciones (6-1, .857). Además, en sus dos visitas previas a Dallas en esta festividad ganaron ambos duelos: 27-0 en 1989 y 33-10 en 2014.
Del otro lado, Dak Prescott acumula 20 victorias consecutivas como local contra rivales de la NFC Este, empatado con Tom Brady (contra la AFC Este) como la racha más larga de un mariscal titular en casa ante rivales divisionales desde 1970. Si gana hoy, impondrá una nueva marca.
Los Filadelfia Eagles tendrán en los controles a Joe Milton III, quien llega a este partido de Thanksgiving Day después de haber celebrado su primera victoria en la NFL el fin de semana pasado ante los Steelers. Lo curioso de Milton III es que firmó con Filadelfia después de haber estado en la escuadra de prácticas de Dallas. Asumió el mando de la ofensiva luego de que Jalen Hurts quedó descartado para toda la campaña por un tema de coagulos.
Los Filadelfia Eagles marchan en el fondo de la división con marca de 3-7. Ahora buscarán dar la sorpresa a los Dallas Cowboys, que necesitan de una victoria en casa para mantener sus opciones de pelear por estar en la postemporada al tener marca de 5-6.