Joe Milton III se enfrenta a sus excompañeros

Los Filadelfia Eagles tendrán en los controles a Joe Milton III, quien llega a este partido de Thanksgiving Day después de haber celebrado su primera victoria en la NFL el fin de semana pasado ante los Steelers. Lo curioso de Milton III es que firmó con Filadelfia después de haber estado en la escuadra de prácticas de Dallas. Asumió el mando de la ofensiva luego de que Jalen Hurts quedó descartado para toda la campaña por un tema de coagulos.