NFL confirma traslado temporal de los Jaguares de Jacksonville a Orlando en 2027

Los propietarios de la NFL aprobaron de manera unánime que los Jaguares de Jacksonville utilicen el Camping World Stadium en Orlando, Florida, como su sede temporal para la temporada 2027. La decisión se tomó durante la reunión anual de dueños en el marco de la renovación del EverBank Stadium, que será transformado en el ambicioso “Stadium of the Future”.

El acuerdo contempla que casi todos los partidos como locales de los Jaguares en 2027 se disputen en Orlando mientras se completan las obras en Jacksonville. La mudanza temporal permitirá que la reconstrucción y modernización del estadio continúe sin interrupciones.

La ciudad de Orlando y organizaciones como Florida Citrus Sports trabajaron durante meses para presentar una oferta atractiva, incluyendo mejoras en el estadio y paquetes de incentivos para atraer a la NFL por primera vez de forma oficial. Negocios y propietarios locales celebraron la oportunidad de recibir aficionados y generar mayor actividad económica durante toda la temporada.

El Camping World Stadium también se encuentra en proceso de renovación para cumplir con los estándares de la NFL, mejorando su capacidad y servicios. El acuerdo no solo garantizará que los Jaguares cuenten con un estadio funcional en 2027, sino que posiciona a Orlando como un destino deportivo relevante a nivel nacional.

Se espera que en la temporada 2028, los Jaguares regresen a Jacksonville con su estadio completamente renovado, consolidando la visión de un hogar moderno y a la altura de los mejores recintos de la NFL.