Anthony Richardson, QB de Colts, fue detenido por posesión de marihuana

La carrera de Anthony Richardson ha ido en picada desde hace un par de temporada y hoy el QB de los Indianapolis Colts es noticia por su comportamiento fuera del campo. De acuerdo a diversos reportes, Richardson fue detenido por posesión de marihuana.

Según informa la cadena estadounidense FOX, Anthony Richardson fue detenido el pasado lunes mientras conducía en la ciudad de Carmel, Indiana, y el olor a marihuana levantó sospechas de los oficiales, quienes cuestionaron al mariscal de campo y fue el mismo quien confesó. El reporte señala que Richardson aceptó haber fumado dentro del auto, por lo que fue esposado y mientras se realizaba una inspección a su vehículo, la autoridad encontró un frasco con marihuana y unas gomitas con THC.

Anthony Richardson no piso la prisión por este suceso y fue puesto en libertad, sin embargo, la policía sí levanto cargos en contra del mariscal de campo de los Colts, quien tendrá que comparecer ante los juzgados con fecha programada para el 4 de enero de 2027.

Anthony Richardson corriendo con el balón.

Es importante señalar que la política de sustancias prohibidas de la NFL no sanciona a los jugadores por el consumo de THC (marihuana), por lo que Richardson no tendrá ningún tipo de castigo por dopaje.

Por otro lado, Indianapolis Colts declararon ante la cadena FOX que se encuentran analizando la situación de su mariscal de campo suplente.

“Somos conscientes de la situación que involucra a Anthony Richardson y actualmente estamos reuniendo información adicional. No tendremos más comentarios en este momento”.

Anthony Richardson, de promesa a suplente en Indianapolis

Con tan solo 24 años la carrera de Anthony Richardson ya tiene importantes altibajos como si de un veterano se tratara. En su temporada de novato (2023), el mariscal de campo proveniente de los Florida Gators, dio muestras del talento que lo llevó a tan corta edad (21) a la NFL.

Para 2024 Richardson se hizo de la titularidad y parecía que Indianapolis había encontrado a su QB franquicia del futuro, pero una terrible lesión de rodilla cortó su asenso y desde entonces no ha podido salir de la suplencia en los Colts.