Gil Mora, la promesa del futbol mexicano, sigue creciendo su equipo de trabajo

Está por cumplir un mes sin tener actividad en el presente Torneo de Apertura 2026, pero la calidad mostrada durante las primeras fechas del presente certamen, así como su desempeño con la Selección Nacional de México han sido suficientes para que Gilberto Mora siga profesionalizando su entorno.

El 20 de septiembre ante Pachuca fue la última ocasión que Gil tuvo actividad en un partido oficial con su club. Con Selección Mexicana, el 26 de septiembre ante Colombia en el amistoso donde marcó su primer gol con la casaca del Tri.

Ha jugado 496 minutos y marcado cinco goles en el torneo local y aunque actualmente se recupera de una lesión desde hace casi un mes, la joven promesa sigue sumando patrocinadores en su entorno.

Este viernes, su representante, Rafaela Pimenta, dio a conocer que una bebida hidratante (Gatorade) se sumaba como uno de los patrocinadores del jugador, quien por cierto, apenas el pasado 14 de octubre cumplió la mayoría de edad.

La semana pasada, mientras su club luchaba por romper la racha de seis juegos sin victoria, el jugador se hizo viral por aparecer en un video compartido en redes sociales donde el astro argentino Lionel Messi y la firma alemana Adidas, lo mencionaron como unas de las promesas del futbol internacional, tras haberse retirado como jugador de la Selección Argentina.

Son al momento las dos marcas con las que el jugador tiene un vínculo que se haya hecho público, además de las marcas con las que tiene convenio vía el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.