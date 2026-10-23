Vincent Kompany colapsa en práctica del Bayern Múnich y lo trasladan en helicóptero al hospital

Momento de tensión se vivieron la mañana de este viernes en el conjunto bávaro, esto debido a que el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompay, colapsara durante el entrenamiento del equipo, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia.

De acuerdo a información revelada por el diario alemán BILD, Kompany se desvaneció mientras observaba a los jóvenes de las fuerzas básicas del club, lo que provocó la movilización del equipo médico del club para atender al entrenador belga.

La misma fuente señala que un helicóptero médico aterrizo en el complejo deportivo del club para trasladar de emergencia a Vincent Kompany a un hospital en el sur de Alemania.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del estratega belga y el club no ha emitido ningún tipo de comunicado al respeto de la situación.

Vincent Kompany con gorra. (Reuters)

Kompany ya presentaba problemas de salud

Según informes de la prensa alemana, Vincent Kompany llevaba ya varios días presentado problemas de salud a raíz de una infección vírica que ya había dado señales de alerta el pasado fin de semana durante el último partido del conjunto bávaro.

Durante la charla del medio tiempo en el duelo entre Bayer Múnich y RB Leipzig, el entrenador belga habría sufrido una descompensación que lo obligó a parar la charla técnica y recostarse en un sillón del vestuario.

Estas molestias lo ausentaron de los entrenamientos del equipo a inicios de semana y pese a que sí estuvo presente en el banquillo para el duelo de UEFA Champions League en contra del Arsenal, tampoco se presentó a la conferencia de prensa previa al partido