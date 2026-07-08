Neymar estaría considerando su retiro del futbol; lesiones y cansancio, los motivos

La eliminación de Brasil del Mundial 2026 dolió mucho, no sólo en la afición, sino también en el plantel, sobre todo porque pudo haber sido el último para uno de sus jugadores más emblemáticos del último tiempo: Neymar.

El astro brasileño, quien disputó su cuarto Mundial, vivió otro torneo marcado por las expectativas no cumplidas y la presión constante. A sus 34 años, Ney deja dudas sobre su continuidad en el futbol de alto nivel.

Neymar llorando tras la derrota de Brasil ante Noruega Reuters

El panorama para el '10' se complica aún más ante un contrato en Santos que finaliza pronto y un cuerpo que ha sufrido múltiples lesiones en los últimos años.

Neymar consideraría anunciar su retiro del futbol

Según el medio brasileño UOL Esporte, tras la dura eliminación y todo lo vivido en los últimos años, Neymar estaría seriamente pensando en colgar los botines.

El jugador ha enfrentado una seguidilla de lesiones graves que han limitado su continuidad y rendimiento, sumado a las constantes críticas de la prensa y parte de la afición que le reprochan no haber alcanzado el nivel de sus mejores años.

Estas especulaciones surgen en un momento emocional complicado para Ney. Más allá del retiro de la Selección, el astro evalúa su futuro a nivel de clubes. Las lesiones recurrentes en el tobillo y la rodilla, junto con el escrutinio público, habrían generado un cansancio que lo acerca a la decisión definitiva de retirarse del futbol.

De acuerdo a lo reportado, Ney tendría tres opciones para su futuro:

Regresar a Santos y cumplir su contrato

Fichar por un club con menos presión

Retirarse del futbol

¿Hay clubes interesados en fichar a Neymar?

A pesar de los rumores sobre un posible retiro, persisten especulaciones sobre un último capítulo en la carrera de Neymar.

Algunos clubes de Europa y América estarían atentos a su situación contractual, viendo en él un nombre de peso para proyectos ambiciosos, ya sea en la MLS o en ligas emergentes.

Neymar marcó el único gol de Brasil. REUTERS

Entre los destinos que más suenan figuran equipos como Inter Miami (buscando un nuevo referente tras figuras como Messi), Cincinnati o incluso quedarse en Brasil con Santos.

Mientras Neymar reflexiona sobre su retiro, el mercado del futbol sigue atento a cualquier movimiento del brasileño, cuya magia sigue siendo un activo deseado.