La crisis de Brasil en Mundiales; eliminado en Octavos por primera vez desde 1990

Noruega dio la sorpresa al vencer a Brasil (2-1) en los Octavos de Final del Mundial, en un partido cargado de dramatismo y emoción.

Los noruegos, de la mano de Erling Haaland, lograron imponer condiciones y con un doblete del ‘Androide’ superaron a la pentacampeona para avanzar a Cuartos de Final.

La afición brasileña con mucha tristeza después de la eliminación del Mundial REUTERS

A pesar de que Carlo Ancelotti tomó el mandó de la Caipirinha, esta selección no logró trascender y confirma que están en una gran crisis futbolística.

La debacle de Brasil, fuera en Octavos de un Mundial desde 1990

Esta eliminación ante Noruega marca la segunda vez que Brasil cae en octavos de final de un Mundial en la era moderna, (quedó fuera en 1934, aunque con otro formato) confirmando una tendencia preocupante para el futbol brasileño.

La primera ocasión fue en Italia 1990, cuando Argentina los eliminó en un polémico partido. Desde entonces, la Seleção había logrado avanzar más lejos en la mayoría de sus participaciones, pero las recientes caídas tempranas evidencian problemas estructurales, falta de cohesión y dependencia de figuras individuales.

La realidad actual es dura: Brasil ya no es esa máquina invencible que dominaba los torneos. La presión de ser favoritos, combinada con una generación de transición, ha llevado a resultados inesperados.

Esta derrota ante Noruega, un equipo con menos tradición pero gran organización, refleja cómo el futbol ha evolucionado y Brasil no ha logrado adaptarse plenamente en las fases eliminatorias.

Brasil: 24 años sin un título mundial

Han pasado ya 24 años desde la última coronación de Brasil en un Mundial. El título de 2002 en Corea y Japón, con Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho como figuras estelares, sigue siendo el último gran éxito.

Vinicius, tirado en el pasto tras la eliminación de Brasil del Mundial REUTERS

Desde entonces, la Seleção no ha logrado volver a levantar la copa, a pesar de contar con plantillas talentosas en cada ciclo.

En los últimos Mundiales, Brasil solo alcanzó las semifinales en 2014, jugando como local, donde cayó ante Alemania en una dolorosa goleada en semifinales (7-1) y luego en el partido por el tercer puesto.

En el resto de las participaciones, las eliminaciones han llegado de forma temprana, generando un debate constante sobre el estilo de juego y la preparación.

Esta sequía de casi un cuarto de siglo ha generado inquietud en el futbol brasileño. Las promesas de renovación no se han traducido en títulos, y cada Mundial que pasa sin victoria acentúa la nostalgia por la era dorada.

Últimos resultados de Brasil desde el Mundial 2002

2002 (Corea/Japón): Campeones (tras vencer a Alemania en la final).

2006 (Alemania): Cuartos de final (eliminados por Francia).

2010 (Sudáfrica): Cuartos de final (eliminados por Países Bajos).

2014 (Brasil): Cuarto lugar (eliminados por Alemania en semifinales; derrota ante Países Bajos por el tercer puesto).

2018 (Rusia): Cuartos de final (eliminados por Bélgica).

2022 (Qatar): Octavos de final (eliminados por Croacia en penales).