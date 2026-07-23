Neymar responde a las críticas por jugar póquer: "Ocúpense de sus vidas"

Neymar Jr. volvió a colocarse en el ojo del huracán. Tras no viajar a Venezuela para la eliminatoria de la Copa Sudamericana contra la Universidad Central de Venezuela (UCV), el astro de 34 años fue visto compitiendo en el BSOP Winter, el torneo de póquer disputado en São Paulo. Las críticas por su supuesta falta de compromiso no tardaron en inundar las redes sociales y los programas de opinión deportiva.

Sin embargo, el exjugador del Barcelona y el PSG respondió a través de un video grabado en el gimnasio durante su rutina de entrenamiento.

“Estaba aquí preparándome para el segundo entrenamiento y me acordé de que, durante mi día libre, mucha gente se puso a hablar de que fui a jugar al póquer”, expresó el delantero paulista. “Entrené por la mañana, no fui al partido y luego volví a los entrenamientos. Estaba de descanso. Pero siguen hablando, en fin. Me estoy preparando para entrenar. ¿Puedo entrenar o también van a seguir criticándome? Ocúpense de su propia vida”, remató con indignación el atacante del Peixe.

La eliminación de Brasil ante Noruega marcó el final de la trayectoria mundialista de Neymar Junior. Reuters

¿Neymar rompió el reglamento?

De acuerdo con reportes de GloboEsporte y Estadão, la presencia de Neymar en el evento de póquer no constituyó ninguna falta disciplinaria ni un descuido de sus labores con el club. El cuerpo técnico del Santos, encabezado por el entrenador Cuca, decidió expresamente no convocar a Neymar para el viaje a Valencia, Venezuela. El atacante viene saliendo de un plan físico especial tras disputar el Mundial 2026.

Además, el plantel que viajó a Venezuela sufrió retrasos logísticos en el vuelo de regreso, por lo que la directiva otorgó una jornada de descanso general. Neymar aprovechó ese lapso de tiempo para asistir al torneo de póquer tras haber cumplido con la sesión matutina en el CT Rei Pelé.

En el aspecto deportivo, la ausencia del atacante no afectó el rendimiento del equipo: Santos goleó 4-1 a UCV en condición de visitante. Se proyecta que Neymar reaparezca con la camiseta del Santos FC este fin de semana en el Campeonato Brasileño.