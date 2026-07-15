Neymar viaja a Las Vegas tras la eliminación de Brasil y pierde miles de dólares en póker

El verano de este año se ha convertido en una auténtica pesadilla deportiva y personal para Neymar Jr., al encadenar una serie de infortunios que comenzaron en las canchas de futbol del Mundial 2026 y concluyeron prematuramente en las mesas de juego de Las Vegas. Tras el fracaso de la Selección de Brasil en la Copa del Mundo, el astro mundial volvió a encender las redes por su polémica escapada a los casinos.

El torneo del Mundial estaba llamado a ser la gran revancha del futbolista; sin embargo, una inoportuna lesión muscular truncó sus planes, obligándolo a pasar la mayor parte de la justa relegado a la banca. Sin su principal referente al cien por ciento, la Canarinha firmó un estrepitoso fracaso al quedar eliminada en los octavos de final tras caer derrotada ante el combinado de Noruega.

¿Cuánto dinero perdió Neymar en el torneo de póker de Las Vegas?

Buscando un refugio emocional y apenas seis días después del doloroso golpe mundialista, el atacante viajó a Nevada para volcarse en su otra gran pasión: los naipes de alta competencia. El futbolista generó un revuelo mediático inmediato al registrarse en la prestigiosa World Series of Poker (WSOP):

Inscripción de lujo : Neymar desembolsó una entrada de 10,000 dólares para competir en el exigente evento Six-Max (No-Limit Hold'em 6-Handed).

: Neymar desembolsó una entrada de para competir en el exigente evento (No-Limit Hold'em 6-Handed). Rápida eliminación: A pesar de la gran expectación, la fortuna tampoco estuvo de su lado. Tras enfrentarse a profesionales del circuito internacional, no logró superar las rondas iniciales y sufrió un descalabro tempranero.

La eliminación de Brasil ante Noruega marcó el final de la trayectoria mundialista de Neymar Junior. Reuters

¿Cuándo debe regresar Neymar a los entrenamientos con el Santos de Brasil?

Sin Copa del Mundo y sin éxito en el póker, el tiempo de desconexión se ha agotado de forma abrupta para el jugador de 34 años. Fuertemente cuestionado por un sector de la afición brasileña que criticó su rápida aparición en los casinos tras la eliminación nacional, Neymar debe poner fin a sus polémicas vacaciones de manera inmediata.

El delantero está obligado a tomar un vuelo de regreso a Sudamérica para reportarse con el Santos FC, club dueño de su carta, este mismo viernes 17 de julio de 2026, donde le espera el inicio de la pretemporada en la liga brasileña bajo una intensa presión mediática y directiva.