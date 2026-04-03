Neymar desata polémica por insulto misógino a árbitro

Neymar volvió a ser protagonista con el Santos, pero no precisamente por su futbol. El brasileño quedó en el centro de la polémica tras lanzar un insulto misógino contra el árbitro Sávio Pereira Sampaio, luego del triunfo por 2-0 ante Remo.

El delantero fue determinante en el resultado, participando en las jugadas clave y cargando con el peso ofensivo del equipo. Sin embargo, lo que parecía una noche redonda terminó completamente opacado por sus declaraciones tras el partido.

El momento que detonó todo llegó al minuto 40 del segundo tiempo, cuando Neymar reaccionó tras una falta del uruguayo Diego Hernández. El árbitro decidió amonestar a ambos jugadores, pero la tarjeta tuvo consecuencias directas para el brasileño, quien alcanzó el límite y se perderá el siguiente duelo ante Flamengo.

Ya en zona mixta, el atacante no ocultó su molestia con el arbitraje y comenzó con un reclamo fuerte, pero dentro de lo habitual.

Es siempre lo mismo. Es injusto…”, señaló Neymar, asegurando que había recibido varias faltas durante el encuentro sin que fueran sancionadas de la manera que él consideraba correcta.

Sin embargo, la situación escaló cuando lanzó la frase que encendió la controversia.

Se despertó con la menstruación y por eso dirigió así”.

La declaración fue interpretada de inmediato como un comentario misógino, generando una ola de críticas en redes sociales y en distintos sectores del futbol, al considerar que el reclamo cruzó una línea que va más allá de lo deportivo.

El brasileño no se detuvo ahí y también acusó al árbitro de querer ser protagonista del partido, señalando una falta de respeto hacia los jugadores de ambos equipos.

“Es un tipo de árbitro que quiere ser la figura… no quiere dialogar”, añadió.

Ahora, además de perderse el siguiente encuentro por acumulación de tarjetas, Neymar podría enfrentar una sanción adicional por sus declaraciones, en un contexto en el que también busca recuperar terreno con la Selección de Brasil rumbo al Mundial 2026.

Lo que comenzó como una actuación determinante terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de controversia para el brasileño, esta vez marcado por un comentario que ha sido señalado como ofensivo y fuera de lugar.